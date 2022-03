Energieunternehmen Oligarch German Khan verlässt nach Sanktionen Wintershall-Aufsichtsrat

Der russische Unternehmer sitzt im Vorstand des Wintershall-Anteileigners Letter One. Wintershall stellt sämtliche Zahlungen an die Investorengruppe ein.

Wintershall hatte angesichts des Ukrainekrieges Zahlungen von und nach Russland gestoppt. (Foto: dpa) Wintershall-Zentrale in Kassel

Düsseldorf Der Oligarch German Khan scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat des Energieunternehmens Wintershall Dea aus. Das gab Wintershall am Dienstagabend bekannt. Khan habe mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niederlege. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats seien sofort informiert worden. Ab sofort würden keine vertraulichen Informationen betreffend Aufsichtsratsthemen mehr mit German Khan geteilt.

Zuvor war der russische Unternehmer auf die Sanktionslisten der EU und Großbritanniens aufgenommen worden. Khan saß nicht nur im Wintershall-Aufsichtsrat, sondern auch im Vorstand der Investorengruppe Letter One, die 27,3 Prozent an Wintershall hält.

Wintershall teilte am Dienstagabend mit, rein vorsorglich alle Zahlungen an Letter One einzustellen. Man erwarte keine Auswirkungen auf das operative Geschäft und halte sich wie schon bislang an alle geltenden Gesetze und verhängten Sanktionen.