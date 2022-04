Energieversorger EnBW sucht Investor mit drei Milliarden Euro Cash für Stromnetztochter TransnetBW

EnBW sucht einen Investor um die milliardenschweren Investitionen in sein Stromnetz stemmen zu können.

Frankfurt Deutschlands drittgrößter Stromanbieter EnBW will für den milliardenschweren Netzausbau bei seiner Tochter TransnetBW einen langfristig orientierten Finanzpartner ins Boot holen. Mithilfe der Investmentbank Morgan Stanley bereitet das Karlsruher Unternehmen einen Investorenprozess vor, der im Sommer starten könnte, sagten mehrere mit der Transaktion vertraute Personen. EnBW und Morgan Stanley lehnten Stellungnahmen ab.

Zum einen steht Finanzkreisen zufolge eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 49 Prozent an dem Übertragungsnetzbetreiber zum Verkauf. TransnetBW könnte dabei mit etwa zwei Milliarden Euro bewertet werden, ein Käufer müsste also bis zu eine Milliarde Euro aufbringen.

Zum anderen wird ein Investor gesucht, der im Zeitraum bis 2031 geplante Investitionen von bis zu zehn Milliarden Euro kofinanzieren würde. Bei einem Eigenkapitalanteil von bis zu vier Milliarden Euro würde der Investor bis zu zwei Milliarden Euro beisteuern.

Allerdings sei auch eine Struktur denkbar, in der der Investor einfach die Hälfte der Gesamtinvestitionssumme stemmt und mit mehr Schulden arbeitet, sagte eine der Personen. Bei anderen Infrastrukturfinanzierungen wurden bereits Dealstrukturen mit einem Fremdkapitalanteil von mehr als 80 Prozent gesehen.

Das Geld ist vor allem für die „Stromautobahn“ Suedlink gedacht, die Windstrom von der Küste in die Industriezentren in Süddeutschland bringen soll. Da EnBW zu 90 Prozent dem Land Baden-Württemberg sowie Kommunen des Bundeslands gehört, ist ein öffentlicher Ausschreibungsprozess nach EU-Richtlinien notwendig.

Bereits mehrere Projekte und Geschäftsfelder für Partner geöffnet

Zur Investorensuche hatte EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer Ende Februar gesagt: „Der entstehende finanzielle Zufluss würde für Wachstumsinvestitionen zur Verfügung stehen und damit den weiteren Ausbau unseres Gesamtportfolios in ausgewogener Form unterstützen.“ Partnerschaften seien in einer vernetzten Energiewirtschaft mehr denn je sinnvoll und notwendig.

EnBW hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere strategische und kapitalintensive Projekte und Geschäftsfelder für Partner geöffnet. Hierzu gehören etwa die Verteilnetze der Netze BW in Baden-Württemberg für über 200 Städte und Gemeinden. Weitere Beispiele sind die Offshore-Windparks EnBW Hohe See/Albatros und EnBW Baltic 2.

Als mögliche künftige Anteilseigner von TransnetBW kommen Finanzkreisen zufolge vor allem Investoren infrage, die keine aktive Mitsprache bei der Strategie fordern und mit Renditen von fünf bis sechs Prozent auskommen. Dazu gehören vor allem Pensionsfonds wie etwa PSP, OTPP, CDPQ, APG und PGGM oder Versicherer wie die Allianz oder Munich Re. Unklar ist, ob sich auch Infrastrukturfonds, die gewöhnlich etwas höhere Renditeanforderungen haben, an der Auktion beteiligen werden wie EQT, GIP, JP Morgan oder Macquarie.

In der Zukunft will sich EnBW weiter auf den Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetzinfrastruktur konzentrieren. Das sei der einzige Weg, um aus der Abhängigkeit von Russland herauszukommen, hatte der scheidende Firmenchef Frank Mastiaux bei der Bilanzvorlage im März erklärt. „Die Umstellung auf eine langfristig CO2-freie Energieversorgung müssen wir in Deutschland jetzt noch einmal beschleunigen.“

