Energieversorger Hackerangriff trifft Enercity härter als gedacht: Zahlungsverkehr eingeschränkt

Einer von Deutschlands größten Energieversorgern hat mit den Folgen eines Cyberangriffs zu kämpfen. Davon betroffen sind auch der Mail- und Telefonverkehr der Firma aus Hannover.

Der in Hannover ansässige regionale Energieversorger Enercity ist Ziel eines Hackerangriffs geworden.

Düsseldorf Der regionale Energieversorger Enercity aus Hannover ist am 26. Oktober Opfer eines Cyberangriffs geworden. Seitdem stünden weite Teile der Systeme still, schrieb das Unternehmen vor einer Woche in einer Mail an Energieversorger, Netzbetreiber und andere Marktteilnehmer. Die Mail liegt dem Handelsblatt vor. Enercity gehört laut eigener Aussage zu den zehn größten Energieversorgern in Deutschland.

Wie dem Schreiben zu entnehmen ist, hat der Hackerangriff auch die Verbindung zum Zahlungssystem gekappt und damit wohl wichtige Operationen im Unternehmen eingeschränkt. Auf der Website von Enercity hieß es bislang nur, dass es teilweise zu Einschränkungen im Kundenservice kommen könne.

Zwar werden die Kunden des Energieversorgers weiter mit Strom und Gas beliefert. Aber Enercity kann diese Energie derzeit offenbar technisch nicht zuverlässig abrechnen und bezahlen, obwohl das Unternehmen liquide ist. Bei den Adressaten der Mail bittet Enercity daher um eine „Mahnsperre“ bis 30. November 2022.