Energieversorgung Gas-Engpass: Uniper bittet um Staatshilfe – Aktienkurs bricht mehr als 19 Prozent ein

Deutschlands größter Gas-Importeur steckt in Schwierigkeiten: Weil Russland nicht mehr genug liefert, spricht Uniper jetzt mit der Bundesregierung über frisches Geld.

Uniper erhält nach eigenen Angaben deutlich weniger Gaslieferungen aus Russland als vertraglich vereinbart. (Foto: Reuters) Gasspeicher-Anlage

Düsseldorf Der Energieversorger Uniper steckt in Schwierigkeiten, hat seine Ergebnisprognosen für das laufende Jahr kassiert und spricht mit der Bundesregierung über Stabilisierungsmaßnahmen. Das Unternehmen prüfe, wie die Liquidität der Gesellschaft weiter gesichert werden könne, teilte Uniper am Mittwochabend in Düsseldorf mit.

Die Anleger reagierten deutlich: Zum Handelsstart am Donnerstagmorgen verlor die Aktie des MDax-Konzerns mehr als 19 Prozent. Seit Jahresanfang haben die Papiere zwei Drittel ihres Werts verloren.

Grund für die einschneidenden Schritte: Russland hat die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 eingeschränkt, zuerst am 13. Juni. Seit dem zweiten Schritt am 16. Juni erhält Uniper nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen von Gazprom. Hinzu kommt, dass die Gaspreise zuletzt stark gestiegen sind, unter anderem auch infolge der Lieferreduktionen. Ein Terminkontrakt für eine Megawattstunde (MWh) Erdgas kostete am Mittwoch an der niederländischen Erdgasbörse TTF 139 Euro. Am 13. Juni waren es noch 83 Euro gewesen.