Energieversorgung Gasspeicherverband gibt Entwarnung für Winter – solange die Temperaturen nicht zu weit sinken

Erstmals hat der Gasspeicherverband INES Energie-Szenarien für den Winter vorgelegt. Die sind optimistisch – auch weil im Zweifel hohe Gaspreise Einsparungen erzwingen.

Die Szenarien zeigen, dass die Gasspeicher auch nach dem kommenden Winter umfangreich befüllt werden können, selbst wenn sie in diesem Winter stark entleert werden. (Foto: dpa) Gasspeicher Wolfersberg nahe München

Düsseldorf Die Initiative Energien Speicher (INES) hat an diesem Freitag Szenarien für die Gasversorgung in Deutschland im kommenden Winter veröffentlicht. Zum ersten Mal geht der Verband mit seinen Modellen an die Öffentlichkeit. INES repräsentiert 14 deutsche Gas- und Wasserstoffspeicherbetreiber und damit über 90 Prozent der deutschen Gasspeicherkapazitäten.

Den Szenarien zufolge dürfte Deutschland gut durch den Winter kommen – zumindest, wenn keine extrem niedrigen Temperaturen auftreten. Die Modelle können Gasmangellagen nicht ausschließen. Laut INES-Geschäftsführer Sebastian Bleschke sind sie aber angesichts der aktuellen Wetterprognosen äußerst unwahrscheinlich.

Auch für den Winter 2023/2024 ist der Ausblick optimistisch. Die Szenarien zeigen, dass die Gasspeicher auch nach dem kommenden Winter umfangreich befüllt werden können, selbst wenn sie in diesem Winter stark geleert werden.