Energieversorgung Heizen mit Wasserstoff: Heizungsbauer startet Pilotprojekt in Einfamilienhäusern

Die Firma BDR Thermea hat in den Häusern die Gaskessel durch Wasserstoffkessel ersetzt. Ob sich die Technologie durchsetzt, ist aber fraglich.

Ein Remeha-Mitarbeiter rüstet die Heizung auf die neue Technologie um. Wasserstoff-Heizkessel in einem Wohngebäude in Holland

Düsseldorf Wie lassen sich Wohnhäuser klimaschonend heizen? Mitten in der Energiekrise sucht die Gasversorgungsbranche dazu neue Antworten. Am Donnerstag hat das Unternehmen BDR Thermea ein bislang wohl einzigartiges Projekt gestartet: Es versorgt künftig in der niederländischen Stadt Lochem zwölf denkmalgeschützte Einfamilienhäuser über ein bestehendes Erdgasnetz mit Wasserstoff. Der kommt in Wasserstoffkesseln zum Einsatz und heizt so die Häuser.

BDR Thermea ist ein Hersteller von Heizungs- und Klimatechnik mit Sitz in den Niederlanden. In Deutschland ist der Konzern unter der Marke Remeha aktiv. Für das Wasserstoffprojekt arbeitet BDR mit dem Gasnetzbetreiber Alliander zusammen.

Heizen mit Wasserstoff ist ein Thema, das Heizungshersteller und Netzbetreiber zunehmend beschäftigt. Noch ist Gas in Europa einer der vorherrschenden Energieträger. In Deutschland kommt es in mehr als der Hälfte der Haushalte zum Einsatz.

Aufwand für Wasserstoff-Umstieg laut BDR „überschaubar“