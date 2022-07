Energieversorgung Nur 74 Streikende, aber Auswirkungen auf ganz Europa: Norwegens Gasproduktion stockt

Stockholm Erst drosselte Russland seine Gaslieferungen, nun gerät die europäische Energieversorgung noch mehr in Gefahr. Der Streik von 74 Arbeitern auf drei norwegischen Öl- und Gasplattformen könnte die bereits angespannte Lage auf dem europäischen Gasmarkt weiter verschärfen. Die Arbeitsniederlegung könnte zu einem Ausfall von bis zu einem Viertel der norwegischen Gasproduktion führen.

Bislang fielen 89.000 Barrel Öläquivalent durch den Arbeitskampf weg, erklärte ein Sprecher des norwegischen Industrieverbands Norsk olje og gass. 27.500 Barrel Öläquivalent entfielen auf die Gasproduktion. An den Rohstoffmärkten stiegen wegen des Streiks die Preise: Der britische Großhandelspreis für Gas bei Lieferung am nächsten Tag sprang um gut 18 Prozent in die Höhe.

Wegen der Arbeitsniederlegungen stoppte der norwegische Energiekonzern Equinor die Öl- und Gasförderung auf den Feldern Gudrun, Oseberg Sör und Oseberg Öst. Bereits am Mittwoch wollen weitere 117 Arbeiter auf den Feldern Heidrun, Aasta Hansteen und Kristin ihre Arbeit niederlegen.

Ein siebtes Feld, Tyrihans, muss bei Ausweitung des Streiks ebenfalls geschlossen werden, da es die Produktion des Feldes Kristin verarbeitet. Nach Angaben von Norsk olje og gass könnten dann insgesamt rund 13 Prozent der gesamten norwegischen Gasproduktion wegfallen. Dem skandinavischen Land entgehen durch die Arbeitsniederlegungen rund 50 Millionen Euro am Tag.

Nach der Drosselung der russischen Gaslieferungen sind die EU-Staaten stärker denn je auf Lieferungen aus Norwegen angewiesen. Schon vor dem Krieg in der Ukraine gehörte Norwegen zu den wichtigsten Lieferanten von Öl und Gas. Etwa ein Fünftel der Gaslieferungen in die Länder der EU stammt aus Norwegen, rund 40 Prozent kamen vor Kriegsausbruch aus Russland.

Im vergangenen Monat verhandelten Vertreter der EU und Norwegens erfolgreich über eine Ausweitung der Liefermengen. Das skandinavische Land erklärte sich bereit, in diesem Jahr die Gasproduktion um rund acht Prozent zu steigern.

Regierung kann Ende des Streiks erzwingen

Das norwegische Arbeitsministerium will den Streik „aufmerksam“ verfolgen, wie ein Sprecher betonte. In Norwegen, das rund die Hälfte seiner Gesamtexporteinnahmen aus der Öl- und Gasförderung bezieht, kann die Regierung einen Streik per Gesetz beenden, wenn „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen.

Der Streik brach aus, nachdem vergangene Woche ein Schlichtungsversuch gescheitert war. Die Gewerkschaft der Öl- und Gasarbeiter Lederne fordert wegen der auch in Norwegen deutlich gestiegenen Inflation eine Lohnerhöhung von 5,7 Prozent.

Trotz der festgefahrenen Verhandlungen signalisierte Gewerkschaftsboss Audun Ingvartsen weitere Gesprächsbereitschaft. „Eine Einigung soll nicht an uns scheitern“, sagte er im norwegischen Radiosender NRK.

Sollte allerdings in den kommenden Tagen keine Einigung zwischen den Tarifpartnern erzielt werden, kann der Streik vom 9. Juli an deutlich ausgeweitet werden. Die Gewerkschaft spricht von insgesamt 382 Öl- und Gasarbeitern, die dann ihre Arbeit niederlegen werden.

Arbeiter auf einem norwegischen Ölfeld

Norwegen war zuletzt vorgeworfen worden, von dem russischen Einmarsch in die Ukraine und den dadurch stark gestiegenen Öl- und Gaspreisen zu profitieren. Dem hat allerdings die Regierung in Oslo widersprochen. „Wir haben zwar höhere Einnahmen durch den Öl- und Gasverkauf, aber der Ölfonds hat mehr verloren, als die Einnahmen gestiegen sind“, sagte Norwegens Finanzminister Trygve Slagsvold.

Der norwegische Ölfonds ist der größte Staatsfonds der Welt. Er wurde 1996 gegründet, um den Wohlfahrtsstaat auch nach dem Versiegen der Öl- und Gasquellen noch finanzieren zu können. In den Fonds fließen die staatlichen Einnahmen aus dem Ölgeschäft des Landes. Er dient aber nicht nur der sozialen Vorsorge, sondern soll auch den Staatshaushalt in der Balance halten.

Der Staatsfonds ist derzeit an rund 9000 Unternehmen in 80 Ländern beteiligt. Ihm gehören rund 1,4 Prozent der weltweit ausgegebenen und 2,5 Prozent der europäischen Aktien. In Deutschland ist der Fonds an über vier Prozent der Dax-Unternehmen beteiligt.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat der Fonds seine Investitionen in Russland drastisch zurückgefahren: Waren es vor Kriegsausbruch noch 27 Milliarden Kronen (2,6 Milliarden Euro), sind es jetzt nur noch etwa 2,4 Milliarden. Seit dem Krieg ist das verwaltete Kapital des Fonds tatsächlich gesunken. Ende vergangenen Jahres verwaltete der Fonds 12,34 Billionen Kronen, heute sind es noch 11,74 Billionen Kronen.

