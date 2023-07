 Energieversorgung: So abhängig ist Deutschland von Strom aus dem Ausland

Düsseldorf Deutschland hat in den vergangenen Monaten mehr Strom als üblich aus dem Ausland importiert. Im Juni waren es nach Zahlen der Bundesnetzagentur unter dem Strich etwa vier Terawattstunden, was rund elf Prozent des deutschen Stromverbrauchs entspricht. Im Mai waren es rund 3,5 Terawattstunden oder etwa neun Prozent des Verbrauchs.

Dass Deutschland in den Sommermonaten Energie importieren muss, ist nicht ungewöhnlich, wohl aber die Mengen. Im vergangenen Sommer hat Deutschland beispielsweise netto keinen Strom eingeführt, das heißt nicht mehr Energie importiert als exportiert. Im Sommer 2021 lagen die Importe in der Spitze im Juli nur bei 1,19 Terawattstunden, rund drei Prozent des Verbrauchs.

Die neuen Zahlen haben für Aufregung gesorgt. So schrieb etwa Unionsfraktionsvize Jens Spahn auf Twitter: „Teure Strompreise, Standort unter Druck, mehr Abhängigkeiten, mehr CO2-Ausstoß als nötig. Das ist die Energiebilanz der Ampel. Danke für nichts!“

Immer wieder steht die Befürchtung im Raum, Deutschland müsse jetzt mehr Atomstrom aus Frankreich beziehen und könne sich nicht mehr eigenständig und zuverlässig selbst versorgen. Denn Mitte April ist Deutschland endgültig aus der Kernenergie ausgestiegen und hat seine letzten drei Kraftwerke final abgeschaltet.

Frankreich zählte im Juni neben der Schweiz und Dänemark zu den größten Nettoexporteuren von Strom nach Deutschland. Eine Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Nachbarland wäre problematisch. So müssen französische Atomreaktoren wegen hoher Temperaturen und Wasserknappheit im Sommer ihre Produktion möglicherweise immer häufiger drosseln.

Branchenexperten weisen allerdings darauf hin, dass die Lage komplex ist. So erklärte eine Sprecherin des Übertragungsnetzbetreibers Amprion, der für die Stabilität der Stromnetze verantwortlich ist, grundsätzlich bedeuteten Importe nicht, dass in Deutschland nicht genug Strom für den nationalen Bedarf erzeugt werden könne. Es könne aber kosteneffizienter sein, Strom zu importieren, der günstiger erzeugt wurde als im Inland.

Das Stromnetz sei explizit darauf ausgerichtet, europäisch zu funktionieren. „Das heißt, dass alle Ressourcen geteilt werden und das System somit als Ganzes widerstandsfähiger wird“, sagte die Sprecherin.

Der europäische Strommarkt ist so organisiert, dass grundsätzlich immer nur die günstigsten verfügbaren Kraftwerke den Strom liefern, der gerade benötigt wird. Besonders niedrige Produktionskosten haben erneuerbare Energien. Wenn diese allein nicht ausreichen, um den deutschen Strombedarf zu decken, müssen weitere Kraftwerke zugeschaltet werden. Dann kann Deutschland entweder Kohle- und Gaskraftwerke hochfahren – oder günstigeren Strom aus dem Ausland einführen.

Dass Deutschland jetzt so viel Strom importiert, heißt also nur, dass andere Länder große Mengen billigerer Energie zur Verfügung stellen können. Das kann theoretisch auch daran liegen, dass der Anteil der Erneuerbaren in anderen europäischen Ländern gestiegen ist. So importierte Deutschland im Juni große Mengen Strom etwa aus Dänemark, den Niederlanden und Norwegen.

Daten der Denkfabrik Agora Energiewende zeigen: Der Strom, den andere Länder nach Deutschland exportierten, stammte im Mai nur zu 23 Prozent aus Atomkraft und zu 50 Prozent aus erneuerbaren Energien. Im Juni waren es 25 Prozent Atomkraft und 48 Prozent erneuerbare Energien. Der Rest verteilte sich jeweils hauptsächlich auf Kohle- und Gaskraftwerke.

Grundsätzlich wird auch hierzulande ein immer größerer Anteil des Strombedarfs durch erneuerbare Energien wie Wind- und Solarkraft abgedeckt. Ihr Anteil lag im vergangenen Jahr bei 46 Prozent des Bruttoverbrauchs. Bis 2030 sollen es nach den Plänen der Bundesregierung mindestens 80 Prozent sein.

Wenn aus erneuerbaren Energien besonders viel Strom verfügbar ist, kann der Preis dadurch extrem sinken. So war es etwa am vergangenen Wochenende. Durch eine Kombination aus einem besonders starken Angebot an grünem Strom und einer niedrigen Nachfrage war der Strompreis an der Börse für einige Stunden sogar negativ und fiel auf seinen tiefstmöglichen Punkt bei minus 500 Euro pro Megawattstunde.

Das heißt: Wer eine Megawattstunde verbrauchte, bekam dafür theoretisch 500 Euro. Solche Anreize sollen eine Übereinspeisung verhindern und die Stromnetze entlasten.

Für eine gesicherte Energieversorgung braucht Deutschland Gaskraftwerke

Problematisch ist eine Versorgung mit einem hohen Anteil von Erneuerbaren an Tagen, an denen die Sonne nicht scheint und kaum Wind weht. Um trotz des Endes der Atomkraft und des bis 2030 angestrebten Kohleausstiegs weiterhin gesicherte Kraftwerksleistung zu haben, müssten in Deutschland voraussichtlich zusätzliche Gaskraftwerke mit einer Leistung von mindestens 25 Gigawatt ans Netz gehen. Das entspricht rund 50 großen Kraftwerksblöcken.

Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet dazu derzeit hinter verschlossenen Türen an einer Kraftwerksstrategie und führt Gespräche mit der EU-Kommission. Erste Ausschreibungen für Gaskraftwerke könnten bis Jahresende erfolgen.

