Energieversorgung Turbo für LNG: Terminal Stade gewinnt Dow als Partner

Das in Stade geplante Terminal für flüssiges Erdgas holt den US-Chemiekonzern an Bord. Nach jahrelangem Stillstand geht es nun schneller voran als gedacht.

Die drei Häfen Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven arbeiten daran, LNG-Tanker abfertigen zu können. (Foto: action press) LNG-Tanker

Berlin, Düsseldorf Der Ausbau von Flüssigerdgasterminals in Deutschland nimmt Fahrt auf. Am Montag gab der US-Chemiekonzern Dow Chemical bekannt, in das LNG-Terminal in Stade investieren zu wollen. Die Hanseatic Energy Hub GmbH (HEH), die das Projekt in Stade vorantreibt, will am Dienstag nach eigenen Angaben alle erforderlichen Genehmigungsunterlagen für den Bau des Terminals und des dazugehörigen Hafens einreichen.

„Wir beteiligen uns als Minderheitsgesellschafter an dem in Stade geplanten LNG-Terminal und senden damit ein klares Signal“, sagte Katja Wodjereck, Präsidentin von Dow Deutschland, dem Handelsblatt. Das Terminal soll auf dem Firmengelände von Dow Chemical gebaut werden.

