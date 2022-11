Energieversorgung Uniper braucht bis zu 33 Milliarden Euro Kapital vom Staat

Der Energiekonzern lässt noch in diesem Jahr die Aktionäre über die Rettungspläne abstimmen. Zum ursprünglichen Paket kommen zusätzlich 25 Milliarden Euro.

Die außerordentliche Hauptversammlung soll am 19. Dezember stattfinden. (Foto: Reuters) Uniper

Frankfurt Der wegen fehlender russischer Gaslieferungen in Schieflage geratene Energiekonzern Uniper soll vom Bund bis zu 25 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital bekommen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Angesichts eines Politikschwenks reichten die ursprünglich veranschlagten acht Milliarden Euro nicht aus.

Die Aktionäre sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 19. Dezember über die Pläne abstimmen. Dabei würde der bisherige Mehrheitseigentümer Fortum seinen Anteil komplett verlieren. Die Zustimmung gilt allerdings als sicher, da die Pläne mit dem finnischen Staatskonzern abgestimmt sind.

Im September hatten sich Uniper, Fortum und der Bund auf eine acht Milliarden Euro schwere Kapitalspritze des Bundes verständigt. Damals war allerdings geplant gewesen, dass Uniper die gestiegenen Gaspreise mittels einer von der Regierung geplanten Gasumlage auf die Verbraucher würde abwälzen können. Mittlerweile hat sich Berlin jedoch dafür entschieden, die Bürger mithilfe eines Gaspreisdeckels zu unterstützen, weshalb die hohen Einkaufspreise in der Uniper-Bilanz voll durchschlagen.