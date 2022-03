Energieversorgung Warum längere Laufzeiten für Atomkraftwerke aktuell nicht helfen

Ein Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke scheint vom Tisch. Energieökonomen begrüßen die Entscheidung, Söder und Aiwanger sticheln – auch Elon Musk schaltet sich ein.

Noch dampft es aus dem Kühlturm des Atomkraftwerks. (Foto: imago stock&people) Atomkraftwerk Isar 2

München Noch dampft es aus dem Kühlturm des Kernkraftwerks Isar 2 in Essenbach bei Landshut, aber spätestens Ende des Jahres dürfte sich die Nebelwolke verziehen. Dann soll Isar 2 genau wie die beiden anderen deutschen Atomkraftwerke Emsland und Neckarwestheim 2 vom Netz gehen und das Ende der Atomenergie in Deutschland markieren. So sieht es das deutsche Atomgesetz vor.

Doch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und Diskussionen um Energiesicherheit wurde zuletzt wieder heftig um den Ausstiegstermin gestritten. Mit Blick auf die Klimaziele mehrten sich schon seit einigen Jahren die Forderungen, das Ende der Kernkraft noch einmal zu überdenken.

Dass die Bundesregierung einem Comeback der Atomkraft nun eine Absage erteilt hat, stößt deswegen auf Kritik.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen