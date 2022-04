Energiewende 30 Gigawatt bis 2030: So wollen die Netzbetreiber die ambitionierten Offshore-Ziele umsetzen

Bis 2030 will die Ampelregierung die Leistung deutscher Windräder auf See fast vervierfachen. Doch dazu müssen die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.

Die Plattform bündelt den Strom der einzelnen Windräder im Meer und bereitet ihn für den Transport an Land vor. Foto: Jan Pauls, 50 Hertz Umspannplattform in Aalborg

Cadiz, Aalborg Um den neuesten Fortschritt des deutschen Windkraftausbaus zu besichtigen, muss 50-Hertz-Chef Stefan Kapferer den Kopf in den Nacken legen. Rund 30 Meter hoch ragt die Umspannplattform am Kai der Bladt-Werft in der dänischen Stadt Aalborg in den Himmel.

Als einer der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland ist 50 Hertz unter anderem dafür zuständig, Windparks auf See ans Stromnetz anzuschließen. Die Umspannplattform spielt dabei eine Schlüsselrolle.

Sie bündelt den Strom der einzelnen Windräder im Meer und bereitet ihn für den Transport an Land vor. 250 Megawatt sollen so im kommenden Jahr ans Netz gehen – immerhin die Leistung eines viertel Atomkraftwerks.

Doch so imposant die 2000 Tonnen schwere Plattform erscheinen mag: Sie ist ein winziges Rädchen in einem riesigen Plan. 30 Gigawatt Offshore-Windenergie sollen in Deutschland laut neuesten Plänen bis 2030 stehen.

