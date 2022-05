Energiewende Konzerne und EU-Kommission legen Absichtserklärung zum Wasserstoff-Hochlauf vor

Düsseldorf Die Initiative „European Clean Hydrogen Alliance“ legt den Grundstein für einen beschleunigten Wasserstoffhochlauf in Europa. Am Donnerstag trafen sich dazu Konzernchefs und Vertreter der Wasserstoffindustrie mit hochrangigen EU-Vertretern, darunter Binnenmarktkommissar Thierry Breton, in Brüssel.

In einer gemeinsamen Absichtserklärung definieren Wirtschaft und Politik, wie sie die Hürden beim Aufbau einer nennenswerten europäischen Wasserstoffproduktion überwinden wollen. Die Erklärung liegt dem Handelsblatt vor.

Im Fokus der Initiative steht ein schneller Aufbau von Elektrolyseur-Kapazitäten. Diese Anlagen können mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien Wasser in dessen Grundkomponenten Sauerstoff und Wasserstoff zerlegen und so klimafreundlichen Energieträger herstellen.

Diese Technologie ist Bestandteil eines Plans namens „Repower EU“, den die EU-Kommission Anfang März vorgestellt hat, um Europa unabhängiger von russischer Energie zu machen. Darin heißt es, die EU wolle bis 2030 rund zehn Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs selbst produzieren. Damit könnte man jährlich 25 bis 50 Milliarden Kubikmeter russischer Gasimporte ersetzen – das entspricht 16 bis 30 Prozent der 155 Milliarden Kubikmeter, die die EU zuletzt importierte.

Doch bis zu diesen Zielen ist es noch ein weiter Weg. Laut Absichtserklärung bräuchte die EU Elektrolyseur-Kapazitäten von 90 bis 100 Gigawatt, um sie zu erreichen. Derzeit gibt es gerade mal 1,75 Gigawatt. Es ist also binnen kurzer Zeit eine Versechzigfachung nötig.

Immer mehr Unternehmen setzen jetzt auf das Thema Wasserstoff. So hat der Autozulieferer und Technikkonzern Bosch am Mittwoch verkündet, in den kommenden acht Jahren eine halbe Milliarde Euro in die Entwicklung von Komponenten für die Wasserstoff-Elektrolyse zu investieren.

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall will mit Projektpartnern eine Milliarde Euro in eine Produktionsanlage in Wilhelmshaven investieren, die aus norwegischem Erdgas Wasserstoff herstellt. Bei dem Gipfeltreffen am Donnerstag waren auch die Thyssen-Krupp-Wasserstofftochter Nucera und Wasserstoff-Start-ups wie Sunfire oder Enapter dabei.

Ernüchterung in der Branche

Allerdings sehen die Hersteller noch drei wesentliche Engpässe, die einem schnellen Aufbau europäischer Elektrolyseur-Kapazitäten im Wege stehen: In der am Donnerstag unterzeichneten Absichtserklärung heißt es, der regulatorische Rahmen sei unvollständig. Zudem brauche es große Investitionen, da die künftige Nachfrage noch unsicher sei. Und es brauche europäische Wertschöpfungsketten, um die notwendigen Komponenten und Rohstoffe zu liefern.

Die Zusagen der EU, diese Punkte anzugehen, sind bislang unpräzise und allgemein gehalten. In der Absichtserklärung heißt es etwa, die Europäische Kommission wolle sicherstellen, dass die Regulierung für erneuerbaren Wasserstoff angemessen sei. Die Produktion von Elektrolyseuren solle durch den EU-Innovationsfonds unterstützt werden, der in der zweiten Jahreshälfte starten soll. Die Wasserstoffallianz will zudem eine Elektrolyseur-Partnerschaft starten, um Hersteller und Zulieferer miteinander zu vernetzen.

Ein Branchenvertreter zeigte sich angesichts der unkonkreten Ergebnisse des Gipfels jedoch ernüchtert. Die Unternehmen hofften auf baldige belastbare Zusagen zu einer finanziellen Unterstützung für den grünen Wasserstoff.

