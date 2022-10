Energiewirtschaft Druck von Investoren wächst: Siemens-Energy-Chef Bruch greift bei Problemtochter Gamesa ein

Bei den Windrädern auf hoher See ist Siemens Gamesa Weltmarktführer. Deutlich schlechter läuft es mit den Windrädern an Land.

München Bei Siemens Energy wächst der Druck von Investoren und Aufsichtsrat auf CEO Christian Bruch, bei der Problemtochter Gamesa endlich den Turnaround zu schaffen. Konzernkreisen zufolge macht Bruch, der inzwischen auch im Verwaltungsrat des Windanlagenbauers sitzt, die Restrukturierung jetzt stärker zur Chefsache. Er ist nun regelmäßig am Firmensitz in Madrid – und plant nach Informationen des Handelsblatts, auch die Rolle des Chairmans bei der Krisentochter zu übernehmen.

In Madrid ist schließlich die größte von vielen Baustellen, mit denen Bruch derzeit zu kämpfen hat. Als Siemens Energy vor zwei Jahren als Abspaltung der Energietechnik von Siemens an der Börse gestartet war, wurde die Aktie vor allem mit den Zukunftsaussichten mit den erneuerbaren Energien beworben, während das Geschäft mit der konventionellen Stromerzeugung als Sanierungsfall galt.

Tatsächlich kämpft Gamesa aber mit hohen Kosten, einem scharfen Wettbewerb sowie vielen hausgemachten Problemen und kommt nicht aus den roten Zahlen.

Die Aktie von Siemens Energy hat vor allem deshalb seit Anfang 2021 zwei Drittel an Wert verloren. Doch kommen weitere Probleme hinzu. Der Wegfall zahlreicher Führungspositionen und weiterer Stellenabbau belasten das Klima, das Verhältnis zum Noch-Großaktionär Siemens steht unter Druck. „Die Verunsicherung intern ist groß“, sagte ein Konzernmanager dem Handelsblatt.

Investoren und Aufsichtsräte fordern rasche Fortschritte. „Siemens Energy muss jetzt alle Kräfte bündeln, um die Probleme in den Griff zu bekommen“, sagte Daniela Bergdolt, Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die Probleme seien größer als gedacht. „Jetzt hilft nur konsequentes Handeln. Jede Schraube muss umgedreht werden.“

Beim Start in Frankfurt war CEO Christian Bruch zuversichtlich. Das Unternehmen stieg auch rasch in den Dax auf. Seitdem ging es mit dem Kurs aber deutlich nach unten. (Foto: Bloomberg) Börsengang von Siemens Energy im Herbst 2020

Auch im Aufsichtsrat wird gefordert, CEO Christian Bruch müsse vor allem das verlustreiche Geschäft mit den erneuerbaren Energien nachhaltig zukunftsfähig machen. Dabei hat der Vorstandschef bei seinem Kurs nach Informationen des Handelsblatts aber klar die Rückendeckung aus dem Aufsichtsrat. „Er arbeitet hart und hat die richtigen Schritte eingeleitet“, sagte ein Aufsichtsrat dem Handelsblatt.

Aber Bruch muss liefern. Bei Siemens Gamesa drängt er jetzt unter anderem darauf, Synergiemöglichkeiten zwischen dem Bau von On- und Offshore-Windrädern stärker zu nutzen, wie es in den Konzernkreisen weiter heißt. Die Tochter soll zudem eine stärkere Modularisierung der Fertigung prüfen.

Siemens Gamesa soll On- und Offshore-Geschäft verzahnen

Nach Einschätzung von Experten wird der Windkraftmarkt zwar weiter wachsen, doch derzeit verdient keiner der Anlagenbauer Geld. Siemens Gamesa steht aber besonders schlecht da. Immer wieder schockte die Siemens-Energy-Tochter Investoren und Arbeitnehmer mit hohen Verlusten und anderen Hiobsbotschaften.

„Bei Siemens Gamesa herrscht enorme Verunsicherung“, heißt es in Arbeitnehmerkreisen. Gerade erst hat der neue Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt den Abbau von nochmals 2900 Arbeitsplätzen verkündet. Noch sei die Zuordnung der betroffenen Stellen unklar. Niemand wisse zudem, ob der Abbau ausreiche oder ob dann die nächste Welle komme, heißt es in den Kreisen.

Ein Teil der Probleme ist zwar extern bedingt: Die Verträge der Anlagenbauer lassen es zum Beispiel kaum zu, die gestiegenen Materialkosten an die Kunden weiterzugeben. Doch kommen bei Gamesa hausgemachte Probleme hinzu. Zum einen sorgte die fehlende Transparenz in den Zahlen immer wieder für Ärger in München.

Zum anderen arbeiteten die Abteilungen – zum Beispiel Onshore und Offshore – immer noch nebeneinander her, sagt ein Insider. Es gehe oft nicht darum, die beste Lösung zu finden, sondern die eigene durchzusetzen.

So lief auch bei der Entwicklung der neuen Onshore-Plattform 5.X vieles schief, der Anlauf der Produktion in Brasilien gestaltet sich schwierig. Zehn bis 15 verlustbringende 5.X-Projekte könnten das Unternehmen noch bis ins Jahr 2024 belasten, warnte Siemens-Gamesa-Chef Jochen Eickholt bereits. Die Anlagen sind die bislang leistungsstärksten Turbinenmodelle für Windräder an Land von Siemens Gamesa, sie wurden unter der Regentschaft von Siemens Energy entwickelt.

Siemens Energy hatte Eickholt, dem alle die Wende zutrauen, im Frühjahr als Sanierer zu Gamesa nach Spanien geschickt. „Zwei-Wochen-Jochen“, wie der Manager intern wegen seiner Ungeduld genannt wird, hat bereits eine Reihe von Maßnahmen eingeleitet und zahlreiche Führungskräfte ausgetauscht. Zuletzt wurde der Abschied des Onshore-Chefs verkündet.

Und – wie von Bruch gewünscht – fahndet Siemens Gamesa nach Synergiepotenzialen. Nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen wird bereits geprüft, ob die erfolgreichen Offshore-Windräder auf hoher See und die Onshore-Anlagen verstärkt gemeinsame Teile oder Plattformen nutzen können. Zudem sollen beide Varianten in gemeinsamen Werken produziert werden. Außerdem ist angedacht, mehr Module von externen Lieferanten zu kaufen – die möglicherweise dann auch mehrere Windkraft-Anbieter bedienen könnten.

„Bei Gamesa hat Bruch zu lange zugeschaut“, kritisiert Aktionärsschützerin Bergdolt. Krisenmanager Eickholt, der schon die Bahnsparte von Siemens auf Vordermann gebracht hatte, müsse nun liefern. „Wenn er das nicht in den Griff bekommt, bin ich ratlos.“

Sonst bleibe am Ende nur die Zerschlagung – „und das wäre tragisch“. Das aber will Siemens Energy um jeden Preis verhindern – und geht den umgekehrten Weg: Durch eine Komplettübernahme soll der Durchgriff bei Siemens Gamesa verbessert werden. Die Übernahme der außenstehenden 33 Prozent, die sich derzeit verzögert, lässt sich Siemens Energy vier Milliarden Euro kosten.

Durch eine Komplettübernahme soll der Durchgriff bei Siemens Gamesa verbessert werden. (Foto: IMAGO/IP3press) Turbinenproduktion bei Siemens Gamesa

Nach Informationen des Handelsblatts aus Unternehmenskreisen könnte Bruch nach der Komplettübernahme – aber eventuell schon vor einem möglichen Delisting – die Rolle des Chairmans übernehmen, eine Art Verwaltungsratsvorsitzender.

Der Aktienkurs fällt kontinuierlich – das schafft Spannungen mit Siemens

Die schlechten Zahlen schlagen auf den Aktienkurs durch. Das hat Folgen auch für Großaktionär Siemens. Der einstige Mutterkonzern hält noch 35 Prozent und wollte zügig weiter reduzieren. Doch stattdessen musste Siemens wegen des Kursverlusts 2,7 Milliarden Euro auf die Beteiligung abschreiben. Siemens musste deshalb den ersten Quartalsverlust seit fast zwölf Jahren verbuchen.

Entsprechend angespannt ist das Verhältnis zwischen den beiden Unternehmen. „Da ist dicke Luft“, sagt ein Insider. Die Siemens-Führung sei mit der Geduld am Ende. Man erkenne zwar durchaus die Fortschritte vor allem bei der Sanierung des Kraftwerksgeschäfts an. Doch wolle man endlich Erfolge bei Siemens Gamesa sehen.

Auf der anderen Seite sieht man es bei Siemens Energy als nicht hilfreich an, dass Siemens zwar verkündet, die Beteiligung weiter reduzieren zu wollen, der Zeitplan aber offen ist. Diese Ungewissheit laste schwer auf dem Aktienkurs.

Die Stimmung im Siemens-Energy-Konzern ist auch deswegen so gedrückt, weil immer wieder neue Stellenabbauprogramme verkündet werden. Im vergangenen Jahr wurde die Streichung von nochmals 2600 Stellen in Deutschland beschlossen. Nun sind aktuell laut Gewerkschaftsangaben 400 weitere Stellen im Berliner Schaltwerk in Gefahr. Begründet würden die Pläne mit der Verlagerung von Hochspannungsschaltanlagen ins Ausland.

Und auch das Mittelmanagement ist in Aufregung. Bruch hat angekündigt, 30 Prozent der Managementebenen zu streichen. In Geschäftsbereichen, in denen es bisher bis zu elf Hierarchieebenen gab, würden es künftig nur noch maximal sechs sein.

Zwar soll damit kein Stellenabbau verbunden sein. Doch stehen manche Manager, die vorher Tausende Mitarbeiter geführt haben, derzeit ohne klare Aufgabe da. „In Erlangen liegen die Nerven blank“, sagt ein Insider. Einige Führungskräfte schauten sich nach Alternativen außerhalb des Konzerns um. In Erlangen schlägt traditionell das Herz der Siemens-Energietechnik.

Investoren begrüßen die Verschlankung stattdessen. „Damit wurde auch die Transparenz erhöht, auch im Berichtswesen auf der Finanzseite“, sagt Portfoliomanagerin Vera Diehl von Union Investment. „Die alte, aufgeblähte Siemens-Konzernstruktur wird ausgedünnt und auf Kurs gebracht.“

Die Perspektiven sind trotz aller Probleme gut

Die Situation bei Siemens Energy ist derzeit fast schon paradox: Während die erneuerbaren Energien Probleme bereiten, entwickelt sich das Geschäft der Kraftwerksparte „Gas & Power“ – das eigentlich als Sanierungsfall galt – trotz der Gaskrise nach Informationen des Handelsblatts weiterhin ausgesprochen solide. Bruch habe bei der Sanierung des Bereichs klare Fortschritte erzielt, heißt es in Aufsichtsratskreisen.

Zwar sei der Bau von Dutzenden neuen Gaskraftwerken in Deutschland, den manche Experten vor dem Krieg prognostiziert hatten, in weite Ferne gerückt. Doch sei der Weltmarkt weiterhin stabil, Gas werde seine Rolle als Brückentechnologie behalten.

Trotz aller Probleme sind Aufsichtsrat, Investoren und Führung deshalb überzeugt, dass Siemens Energy die Herausforderungen meistern kann. „Siemens Energy hat das richtige Set-up“, sagt Portfoliomanagerin Diehl. Der Elektrizitäts- und Energiemarkt befinde sich in einem großen Umbruch. „Es werden über die nächsten Dekaden substanzielle Investitionen in diesen Sektor fließen.“ Siemens Energy sei grundsätzlich gut aufgestellt, um davon zu profitieren.

Das Topmanagement um CEO Bruch genieße ihr Vertrauen. Die Führung müsse aber, fordert die Fondsmanagerin, „das bestehende Portfolio weiterentwickeln“ und mithilfe von Investitionen in Forschung und Entwicklung neue, zukunftsorientierte Produkte auf den Markt bringen. „Im Bereich Gas & Power beispielsweise muss sich herausschälen, welches die Technologie der Zukunft sein wird, entsprechende Forschungsaufträge laufen.“

Ähnlich ist die Stimmung im Aufsichtsrat. Auch hier hat Bruch weiter die Rückendeckung. „Wenn wir über diese Durststrecke hinwegkommen und sich die geopolitische Lage stabilisiert, hat das Unternehmen nach wie vor eine gute Zukunft vor sich.“

