Energiewirtschaft Thorsten Herdan steigt bei E-Fuels-Unternehmen HIF Global auf

Mit Thorsten Herdan und Armin Schnettler als Präsident leiten zwei bekannte Gesichter die Europatochter von HIF Global. Das Ziel: synthetischen Sprit in großem Maßstab zu produzieren.

Im Wirtschaftsministerium befasste er sich federführend mit der Nationalen Wasserstoffstrategie. (Foto: picture alliance / SZ Photo) Thorsten Herdan

Spätestens als Porsche sich mit 11,5 Prozent an HIF Global beteiligt hatte, zog das Unternehmen, das bislang in den USA, in Chile und in Australien präsent ist, größere Aufmerksamkeit auf sich. Porsche will über die Beteiligung an HIF Global den Zugriff auf klimaneutralen, auf Wasserstoffbasis hergestellten Sprit bekommen.

Fans des Verbrennungsmotors können dann mit ihrem Sportwagen fahren, ohne sich als Klimasünder fühlen zu müssen. Das Projekt in Chile wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit acht Millionen Euro unterstützt.

Nun dehnt HIF seine Aktivitäten nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika aus und gründet dazu die Tochter HIF EMEA mit Sitz in Berlin. Präsident wird Armin Schnettler, CEO Thorsten Herdan.