Erdgas Erstes LNG-Terminal in Wilhelmshaven soll schon Ende 2022 fertig werden

Wilhelmshaven hat im Rennen um Deutschlands erstes LNG-Terminal die Nase vorn. Aber auch in Stade und Brunsbüttel gehen die Dinge voran.

Die Stadt im Norden wird zu einem regelrechten Energieknotenpunkt. (Foto: dpa) Wilhelmshaven

Berlin, Düsseldorf Im Nordwesten Deutschlands könnte schon Ende des Jahres das erste Terminal für die Anlandung von verflüssigtem Erdgas (LNG) ans Netz gehen. Mithilfe einer schwimmenden Anlage will der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper importiertes LNG an der Nordseeküste bereits ab dem kommenden Winter anlanden und umwandeln. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Wilhelmshaven ist aufgrund seiner Infrastruktur ein wichtiger Knotenpunkt für die zukünftigen Flüssigerdgaslieferungen. Nur 28 Kilometer entfernt liegen Erdgasübertragungsleitungen mit freien Transportkapazitäten, außerdem steht in Etzel einer der größten Erdgasspeicher Europas, der ebenfalls von Uniper betrieben wird. Der Anschluss des geplanten Terminals an beide Infrastrukturpunkte wird zur Zeit von dem Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe geplant (OGE).

Jahrelang hatte Uniper an den Plänen für das schwimmende LNG-Terminal gearbeitet, 2021 aber beschlossen, das Projekt aufzugeben. Nach Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine und auf Bitten der Bundesregierung hat der Energiekonzern das Vorhaben nun wieder auf die Agenda gesetzt.