Erdgas Gasimporteur VNG schreibt durch Energiekrise hohe Verluste

Düsseldorf Das ostdeutsche Unternehmen VNG ist 2022 wegen des russischen Gaslieferstopps tief in die Verlustzone gerutscht. Das teilte das Tochterunternehmen des Energiekonzerns EnBW am Dienstagmorgen mit. Demnach ist das bereinigte Betriebsergebnis (Ebit) auf minus 205 Millionen Euro gesunken. Im Vorjahr hatte VNG einen Gewinn von 225 Millionen Euro gemacht.

Seinen Umsatz konnte VNG auf 36,2 Milliarden Euro verdoppeln. Für den Energiehändler ist diese Zahl allerdings wenig aussagekräftig, sie ist vor allem auf die stark gestiegenen Gaspreise zurückzuführen.

Der Konzern beliefert 400 Stadtwerke und zahlreiche Industriekunden. Damit hat VNG ein ähnliches Geschäftsmodell wie der Gasimporteur Uniper, der wegen ausbleibender Gaslieferungen aus Russland im vergangenen Jahr in eine tiefe Krise rutschte und vom Staat gerettet werden musste. Im vergangenen Jahr blieben Gaslieferungen aus Russland aus, Konzerne wie VNG und Uniper mussten ihrerseits trotzdem weiter Gas an Kunden liefern und zu Höchstpreisen zukaufen.

VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller sagte am Dienstag: „Wir mussten durch die Substitution der weggefallenen russischen Gasmengen extrem hohe Ersatzbeschaffungskosten stemmen, um unsere Kunden weiter zu den vertraglich vereinbarten, deutlich niedrigeren Preisen verlässlich beliefern zu können.“

Das Unternehmen hatte Ende des vergangenen Jahres eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von rund 850 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Geld kam zu großen Teilen vom Energiekonzern EnBW, der mehr als 70 Prozent der Anteile an VNG hält. Dank der Stabilisierungsmaßnahmen sei es bei VNG nicht wie bei Uniper zu einer Verstaatlichung gekommen, sagte Heitmüller am Dienstag.

Erste Kennenlern-Gespräche mit Algerien zu Wasserstoff

VNG will künftig verstärkt in grüne Gase investieren. Gemeint sind damit Biogas und Wasserstoff. Zu Letzterem sagte Hans-Joachim Polk, VNG-Vorstand für Infrastruktur und Technik, am Dienstag: „Gemeinsam mit dem norwegischen Energieunternehmen Equinor plant VNG, Wasserstoff CO2-arm in Rostock herzustellen.“ Das Projekt solle 20 Prozent des prognostizierten Wasserstoffbedarfs in Ostdeutschland im Jahr 2030 abdecken, so wie zehn Prozent des gesamtdeutschen prognostizierten Wasserstoffbedarfs.

Zudem arbeite VNG mit dem französischen Energieunternehmen Total Eren am Aufbau einer grünen Wasserstofflieferpartnerschaft mit Chile. Dabei gehe es um Ammoniakimporte nach Deutschland, aus denen dann Wasserstoff gewonnen werden kann.

Zudem kooperiere VNG mit dem algerischen Energieunternehmen Sonatrach im Bereich langfristiger Wasserstoff- und Ammoniakprojekte. Diese Kooperation ist allerdings noch in einem sehr frühen Stadium.

Man müsse erst einmal klären, wo genau die nötige erneuerbare Energie erzeugt werden könne und wo der Wasserstoff produziert werden könne, erklärte Polk. Es entstehe nun eine gemeinsame Studie, um zu evaluieren, welche Größenordnungen für Deutschland interessant seien.

Mehr: Eon-Chef fordert mehr Geschwindigkeit: „Sonst fährt die Energiewende gegen die Wand“