Europas Gasmarkt erlebt einen der teuersten Tage der Geschichte. Die Bundesrepublik steht trotz gut gefüllter Gasspeicher vor Problemen – Verbraucher vor weiteren Preissprüngen.

Russland hat die Gaslieferungen Richtung Westen erneut unterbrochen. (Foto: AP) Bau von Nord Stream 2010

Düsseldorf Der Preis für Erdgas ist am Montagvormittag sprunghaft angestiegen. Zuletzt notierte der als Orientierung geltende Preis am wichtigen Handelspunkt TTF bei 279 Euro pro Megawattstunde Gas. Das sind 35 Prozent mehr als in der vergangenen Woche.

Hintergrund ist eine Ankündigung des russischen Energiekonzerns Gazprom am Freitagabend: Durch die wichtige Gaspipeline Nord Stream 1 soll bis auf Weiteres kein Erdgas mehr nach Deutschland fließen. Offizieller Grund ist ein angeblicher Ölaustritt an einer Kompressorstation, den Experten während einer dreitägigen Wartung entdeckt haben sollen. Gazprom behauptet, dass das Leck einen sicheren Betrieb der Pipeline gefährdet. Das deutsche Unternehmen Siemens Energy, das für Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 zuständig ist, widerspricht allerdings: Ein derartiger Befund sei kein Grund für eine Einstellung des Pipeline-Betriebs.

