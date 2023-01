Erdgas Haushalte sparen offenbar massiv – Gasspeicher-Verband gibt Entwarnung für den Winter

Die Betreiber gehen davon aus, dass auch für den kommenden Winter genug Gas gespeichert werden kann – allerdings nur unter einer Voraussetzung.

Die Aussichten für den kommenden Winter sind derzeit gut. (Foto: dpa) Gasspeicher bei Bad Lauchstädt

Düsseldorf Die Energieversorgung in Deutschland entspannt sich. Der Verband der Gasspeicherbetreiber „Initiative Energien Speichern“ (INES) teilte am Dienstag mit, Deutschland werde voraussichtlich gut durch den restlichen Winter 2022/ 2023 kommen. Von dem Verband heißt es: „Selbst bei extrem niedrigen Temperaturen und dem Eintreten von Risikofaktoren tritt in Deutschland kein Gasmangel auf.“ Dafür müsse aber weiterhin Gas eingespart werden wie schon in den vergangenen Monaten.

INES modelliert mithilfe zahlreicher Daten regelmäßig die Versorgungssituation für die kommenden Monate. Selbst bei reduzierten Importen von Flüssigerdgas (sogenanntem LNG) und einem vollständigen Ausfall russischer Pipeline-Gaslieferungen auch in anderen Ländern Europas sei eine erneute umfangreiche Befüllung der Gasspeicher vor dem nächsten Winter möglich, erklärte der Verband in seinem Januar-Update, das Geschäftsführer Sebastian Bleschke am Dienstag vorstellte.

Derzeit sind die deutschen Gasspeicher zu rund 91 Prozent gefüllt – ein ungewöhnlich hoher Wert mitten im Winter. Das liegt unter anderem an den außergewöhnlich hohen Temperaturen.