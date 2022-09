Erdgas Kollaps am Energiemarkt? Hohe Gaspreise gefährden weitere Energieunternehmen

Gas- und Stromkonzerne können sich den Handel mit Energie kaum noch leisten. Auch Finnland und die Schweiz stützen ihre Unternehmen jetzt mit Staatsgeld.

Die deutsche Tochter des finnischen Energieversorgers Fortum ächzt schon seit Monaten unter den hohen Energiepreisen. (Foto: dpa) Uniper-Kraftwerk

Düsseldorf Angesichts horrender Energiepreise erhalten weitere Energiekonzerne Milliarden an Staatsgeldern, wie am Dienstag bekannt wurde. Das finnische Staatsunternehmen Fortum – Mehrheitseigner des deutschen Gaskonzerns Uniper – bekommt eine Brückenfinanzierung von 2,35 Milliarden Euro vom eigenen Staat. Energieversorger Axpo erhält eine Kreditlinie von vier Milliarden Franken aus Schweizerischem Geld.

Hintergrund sind die hohen Börsenpreise für Energieträger wie Strom und Gas. Am Montag lag der Gaspreis am wichtigen Handelspunkt TTF zeitweise 37 Prozent über dem Kurs vom vergangenen Freitag. Ausgelöst wurde der Preisanstieg durch eine Ankündigung Russlands, kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 nach Europa zu liefern. Zuletzt pendelte sich der Gaspreis bei rund 230 Euro pro Megawattstunde ein. Das ist mehr als sieben Mal so viel wie noch vor einem Jahr.