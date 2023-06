Erdgas Warum die Gaspreise so stark gestiegen sind

In den ersten beiden Juniwochen hat sich der Gaspreis verdoppelt. Grund dafür sind wohl unter anderem Förderrückgänge in der EU – aber auch die Nervosität im Markt.

Seit der Energiekrise schwanken die Gaspreise stärker als zuvor. (Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser) Erdgas-Verdichterstation

Frankfurt, Düsseldorf In der vergangenen Woche hat der Gaspreis binnen weniger Tage um rund 30 Prozent zugelegt. Sprunghafte Bewegungen bei den Gaspreisen wurden während der Energiekrise zwar fast zur Gewohnheit – doch seit dem Frühjahr kamen sie seltener vor.

An der niederländischen Börse TTF kostete eine Megawattstunde (MWh) Gas für den Folgemonat am vergangenen Montag (12. Juni) 31 Euro. Am Freitag (16. Juni) waren es 41 Euro. Seit Anfang Juni hat sich der Gaspreis sogar verdoppelt.

Zu Wochenbeginn gab der Preis wieder ein Stück nach. Dennoch war die Bewegung Anlass für diverse Gasmarktanalysten, sich die überraschende Veränderung genauer anzusehen. Der Gasexperte Andreas Schröder vom Marktforschungsunternehmen Icis sagt: „Die norwegische Gasverarbeitungsanlage Nyhamna ist derzeit außer Betrieb.“

Die Anlage werde länger als ursprünglich vermutet nicht arbeiten können. Dadurch würden in Europa etwa zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas verloren gehen. Das seien etwa zwei Prozent der norwegischen Jahresproduktion.