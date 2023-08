Erneuerbare Energie SMA Solar prüft Bau einer neuen US-Fabrik

Nach Jahren der Krise läuft das Geschäft für einen der letzten verbliebenen Solarkonzerne Deutschlands wieder. Diese Chance will SMA Solar jetzt nutzen.

SMA will in Zukunft auch auf Energiespeicher, Elektromobilität, Wasserstoff und smarte Steuerung setzen. (Foto: SMA Solar Technology AG) Produktion eines Wechselrichters

Düsseldorf Vor sechs Jahren gab der deutsche Solarkonzern sein Werk in den USA auf. Jetzt prüft SMA Solar den Bau einer neuen Fabrik in Nordamerika. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage des Handelsblatts. „SMA prüft zurzeit Optionen, um in den USA bestmöglich vom Inflation Reduction Act (IRA) zu profitieren“, sagte eine Sprecherin des Kasseler Photovoltaik-Spezialisten. Eine Entscheidung soll laut Unternehmenskreisen schon in den nächsten Wochen fallen.

Damit gehört der Wechselrichterhersteller zu einer Reihe von Greentech-Unternehmen, die das milliardenschwere Subventionsprogramm von US-Präsident Joe Biden in die USA lockt. Anfang August hatte bereits Solarzellenhersteller Meyer Burger angekündigt, eine Produktion in Nordamerika aufzubauen. Auch das Fusionsenergie-Start-up Marvel Fusion aus München geht mit seiner ersten Demonstrationsanlage nun in die USA.