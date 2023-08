Voraussichtlich werden die Probleme in der Onshore-Windenergie deutlich über eine Milliarde Euro kosten. Die Krise könnte die Integration von Gamesa in Siemens Energy verzögern.

Der Hersteller von Windanlagen kämpft mit schwierigen Marktbedingungen, aber auch hausgemachten Problemen. (Foto: Getty Images) Montage von Windturbinen bei Siemens Gamesa

München Der Aufsichtsrat von Siemens Energy beschäftigt sich am Freitag mit den Milliardenrisiken bei der krisengeschüttelten Windkrafttochter Gamesa. Allein für diesen Tagesordnungspunkt seien drei Stunden angesetzt, erfuhr das Handelsblatt aus Aufsichtsratskreisen. „Das wird keine schöne Sitzung, die Stimmungslage ist im Keller.“

Seit Wochen durchleuchten externe und interne Experten die Erneuerbare-Energien-Sparte, um die möglichen Belastungen wegen der Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa genauer beziffern zu können. Bislang hatte der Konzern lediglich mitgeteilt, die Kosten lägen „voraussichtlich bei über einer Milliarde Euro“. Nun zeichnet sich ab, wie teuer das Desaster werden kann.

Siemens Gamesa steckt seit vielen Jahren in der Krise. Der Hersteller von Windanlagen kämpft mit schwierigen Marktbedingungen, aber auch hausgemachten Problemen. In den vergangenen Jahren gab die Siemens-Energy-Tochter immer wieder Gewinnwarnungen ab und zog damit den ganzen Konzern in die Verlustzone.

