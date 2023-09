Erneuerbare Energien Preise für Solarmodule fallen auf Rekordtief – Branche warnt vor Insolvenzen

Düsseldorf Die Warnung ist drastisch: „Wenn jetzt nichts passiert, ist das Risiko groß, dass europäische Solarproduzenten in den nächsten Monaten massive Probleme bekommen werden, manche sogar insolvent gehen“, heißt es in einem Brief europäischer Solarkonzerne an die Präsidenten des Europarlaments und der Europäischen Kommission vom Montag. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

Unterzeichnet haben 40 Unternehmen aus ganz Europa. Darunter sind der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger, der eine Fertigung im sächsischen Freiberg betreibt, der deutsche Modulproduzent Heckert Solar und das Start-up Nexwafe.

Der Grund sind die rasant gesunkenen Preise für Photovoltaikmodule. Die sind innerhalb eines halben Jahres um mehr als 35 Prozent auf 15 Cent pro Watt gefallen. „Die gesamte europäische Solarindustrie wird seit einigen Monaten Opfer eines noch nie da gewesenen Preiskriegs“, sagt Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt.

Chinesische Anbieter verkauften ihre Module in Europa um bis zu 50 Prozent unter den Produktionskosten in China und damit deutlich unter denen europäischer Hersteller. Das Ziel, wieder eine europäische Solarindustrie aufzubauen, sei so nicht mal annähernd erreichbar, warnt Erfurt.

Auch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten hatten nach ihrem Treffen vergangene Woche von „wettbewerbswidrigen Praktiken“ chinesischer Solarkonzerne gesprochen. In ihrem Abschlussschreiben betonten sie die „Notwendigkeit, eine angemessene gemeinsame europäische Antwort zu formulieren“.

Insolvenzen, Produktionsstopps, Kurzarbeit

Währenddessen gehen erste Unternehmen pleite. Der kriselnde Waferhersteller Norwegian Crystals hat vor wenigen Wochen Insolvenz angemeldet. Norsun, ein ebenfalls aus Norwegen stammender Hersteller sogenannter Ingots und Wafer, hat erst vergangene Woche bekannt gegeben, die Produktion einzustellen, und Stellenkürzungen angekündigt. Mit beiden Unternehmen hat Meyer Burger Lieferverträge. Seine Wafer muss sich der Zellproduzent jetzt außerhalb von Europa besorgen.

Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass nun auch deutsche Modulhersteller teilweise Kurzarbeit einführen und die Produktion herunterfahren, um Geld zu sparen. Mehr als 500 Megawatt in Solarmodulen liegen laut den Angaben europäischer Photovoltaikproduzenten aktuell in den eigenen Lagern, 30 Prozent mehr als sonst.

Man könne die heimischen Produkte aktuell schlicht nicht kostendeckend verkaufen, kritisieren sie – vor allem wegen der günstigen Konkurrenz aus China. Laut der Unternehmensberatung McKinsey betragen die Produktionskosten dort eigentlich rund 20 Cent pro Watt. Der aktuelle Durchschnittspreis auf dem Markt liegt jedoch fünf Cent darunter.

„Chinesische Unternehmen bieten europäischen Kunden Zwei-Jahres-Verträge mit Preisen sogar unter 15 Cent pro Watt. Diese Angebote sind aber an eine Abnahmegarantie für zwei Megawatt pro Jahr gebunden“, schreiben die Hersteller in ihrem Brief. Die Lager seien mit geschätzt 40 Gigawatt chinesischer Module mehr als gefüllt.

Der Preisverfall habe mehrere Gründe, sagt dagegen Henning Rath vom Solardienstleister Enpal. Er managt den Einkauf für Deutschlands größten Photovoltaikvertriebler aus China heraus. Die Coronapandemie habe einen „Ketchup-Flaschen-Effekt“ erzeugt: „Wegen der Lieferkettenprobleme haben alle ihre Lager vorsorglich aufgefüllt, und die Nachfrage war wegen der hohen Energiepreise sehr groß“, sagt Rath. Jetzt gingen Nachfrage und Energiepreise wieder runter, die Lager seien aber immer noch voll.

Die Preise liegen derzeit unter den geschätzten Produktionskosten. (Foto: Reuters) Chinesischer Solarmodulhersteller Longi

Außerdem gebe es aktuell viel mehr Produktionskapazitäten für Solarmodule als für andere wichtige Bestandteile wie Ingots und Wafer. Auch das sei ein Grund für den Preisverfall, „den der ein oder andere nicht überleben wird“, erklärt Rath.

Massive Überkapazitäten senken die Preise

Lag die weltweite Produktionskapazität vor fünf Jahren noch bei rund 200 Gigawatt, sind es mittlerweile 800 bis 900 Gigawatt. Die weltweite Nachfrage beträgt allerdings nur 400 bis 500 Gigawatt, schätzen Branchenkenner. Die meisten Produktionskapazitäten liegen in China.

„Wenn wir über Überkapazitäten sprechen, geht der Preis natürlich etwas nach unten“, hatte Zhenguo Li, Chef des weltweit größten Solarherstellers Longhi, im Interview mit dem Handelsblatt gesagt. Natürlich „werden auch hier wieder ein paar Unternehmen mit diesem Preiswettbewerb nicht mithalten können“.

Europäische Hersteller hätten nur zwei Möglichkeiten, heißt es in dem Brief der Solarbranche: entweder die Produktion anhalten und in eine kontrollierte Insolvenz gehen oder in die USA und andere Regionen der Welt abwandern, wo der Aufbau einer eigenen Photovoltaikindustrie gefördert werde.

Zellproduzent Meyer Burger hat nach einer Zusage durch das milliardenschwere Subventionsprogramm der USA, den Inflation Reduction Act, seine Produktionserweiterung in Deutschland bereits gestoppt und alle verfügbaren Ressourcen stattdessen auf den Aufbau einer neuen Fabrik in Nordamerika konzentriert.

Die Lösungsvorschläge für das Dilemma der europäischen Solarindustrie sind unterschiedlich. Während der europäische Solarverband eine Art Solar-Manufacturing-Bank vorschlägt, die Produzenten und Käufer aus Europa mit den jeweils besten Angeboten zusammenbringt und die Differenz mit Geldern aus Brüssel begleicht, fordern die 40 Solarproduzenten einen Notkauf der eigenen Lagerbestände durch die EU und ein sofortiges Einfuhrverbot von Solarmodulen, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Das zielt vor allem auf Produzenten in China ab. Dort müssen in der Region Xinjiang laut Menschenrechtsorganisationen Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren Zwangsarbeit leisten – unter anderem für Teile der Solarindustrie.

Mitarbeit: Silke Kersting

