Erneuerbare Energien Solar-Start-up Nexwafe sammelt 30 Millionen Euro für den Bau seiner Fabrik ein

Düsseldorf Das Freiburger Solar-Start-up Nexwafe hat in seiner neuesten Finanzierungsrunde 30 Millionen Euro eingesammelt. Damit der Bau der angekündigten Solarfabrik in Bitterfeld vorangehen kann, soll in der zweiten Jahreshälfte außerdem eine zweite und deutlich größere Runde folgen. Insgesamt hat das Unternehmen damit bislang 100 Millionen Euro eingesammelt.

Unter den Investoren befinden sich erneut finanzstarke Namen wie die Solarfirma Reliance New Energy des indischen Milliardärs Mukesh Ambani oder der Investmentfonds des saudi-arabischen Ölgiganten Saudi Aramco. Auch die deutsche Unternehmerfamilie Strüngmann ist über ihre Beteiligungsgesellschaft Athos wieder mit dabei.

Nexwafe hat seit seiner Gründung 2015 viele einflussreiche Interessenten angezogen. Der Solartechnikhersteller verspricht mit seinem neuartigen Verfahren eine deutlich preisgünstigere und ressourcenschonendere Produktion von Silizium-Wafern. Diese dünnen Scheiben bilden die Grundlage für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie. In ihnen findet der photoelektrische Effekt statt, mit dem die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom erst ermöglicht wird.

Dementsprechend groß ist ihr Anteil an der Wertschöpfung jedes einzelnen Solarmoduls. 15 Prozent der Kosten machen die Wafer insgesamt aus. Das dafür nötige Polysilizium schlägt noch einmal mit 14 Prozent zu Buche. Allein die steigenden Rohstoffpreise für Polysilizium hatten den Preis für Photovoltaikanlagen im vergangenen Jahr um bis zu zwanzig Prozent in die Höhe getrieben. Auch wenn die Preise mittlerweile wieder gesunken sind, sei Nexwafe davon laut Experten nicht so stark betroffen wie andere Waferhersteller.

Für sein Verfahren kauft das Unternehmen Silizium in Rohform und nicht als weiterverarbeitetes Polysilizium. Das spart Kosten. Wafer herzustellen ist allerdings aufwendig, energieintensiv und somit verhältnismäßig teuer, auch weil in der Regel ein großer Teil des Siliziums beim Schneiden der scheibenförmigen Wafer verloren geht. Dieser Schritt entfällt bei dem eigens entwickelten Verfahren von Nexwafe nun komplett.

Die dünnen Platten machen 15 Prozent der Kosten von Solarmodulen aus. (Foto: Nexwafe) Silzium-Wafer

Die Freiburger versprechen dadurch deutlich preiswertere und ressourcenschonendere Wafer. Die Herstellungskosten will das Start-up um bis zu 30 Prozent reduzieren und den CO2-Ausstoß gleich um 70 Prozent. Mitentwickelt wurde das Verfahren am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), unter anderem von ISE-Chef Andreas Bett und Nexwafe-Mitgründer Stefan Reber.

Reber war lange Zeit Chef der 2015 gegründeten Firma, hat die Führung aber 2020 an den Inder Davor Sutija übergeben: „Die nun erhaltenen Mittel werden dazu verwendet, den Grundstein für die erste kommerzielle Anlage zur Herstellung effizienterer, kostengünstigerer und grüner Solarwafer für Photovoltaik-Hersteller auf der ganzen Welt zu legen“, sagte Sutija zu der neuesten Finanzierungsrunde.

In Bitterfeld-Wolfen will Nexwafe seine erste kommerzielle Anlage zur Wafer-Produktion aufbauen. In der ersten Ausbaustufe soll die Fertigung eine Kapazität von 250 Megawatt haben, die auf bis zu drei Gigawatt erhöht werden kann. Die Produktion soll in der ersten Jahreshälfte 2025 starten. Mit dem frischen Kapital soll neben dem Beginn der Bodenarbeiten auch die Bestellung von Anlagen für die technische Infrastruktur vorangetrieben werden – hier sind die Lieferzeiten teils sehr lang.

Aber nicht nur in Bitterfeld entsteht eine Produktionsanlage – auch in Saudi-Arabien arbeitet Nexwafe mit dem größten Ölkonzern der Welt an einer eigenen Fabrik. Dafür bekommt Saudi Aramco Energy Ventures eine Beteiligung an Nexwafe. Wie hoch diese ausfällt, wollte das Start-up nicht verraten. Auch in Indien soll in Zusammenarbeit mit Reliance eine Waferproduktion aufgebaut werden.

Solar Valley in Sachsen-Anhalt

Für seine Pläne braucht Nexwafe deutlich mehr als die bisher eingesammelten Mittel. In der zweiten Jahreshälfte will der Waferhersteller einschließlich der bislang eingesammelten 30 Millionen Euro auf einen „niedrigen dreistelligen Millionenbetrag“ kommen.

Bei dem Bau seiner Waferfabrik in Bitterfeld ist das Unternehmen in guter Gesellschaft. Im benachbarten Thalheim hat der Solarmodulhersteller Meyer Burger seine Fabrik aufgebaut. Die Region wurde zu Zeiten des mittlerweile gescheiterten Pioniers Solarworld einst „Solar Valley“ genannt.

Noch kommt ein Großteil der Teile für die Solarindustrie aus China. Das könnte sich aber zumindest teilweise ändern. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Aufbau von industriellen Produktionskapazitäten für die Energiewende, unter anderem für die Solarindustrie, massiv fördern.

