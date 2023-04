Erneuerbare Energien Solar-Start-up Zolar holt neuen Chef

Das Geschäft mit Solaranlagen wächst rasant. Um die Expansion in Europa zu leiten, übergibt Zolar-Gründer Alex Melzer nun den Chefposten an einen früheren Uber-Manager.

2022 sind 7,5 Gigawatt Solarstromleistung neu ans Netz gegangen, so viel wie zuletzt vor zehn Jahren. (Foto: imago stock&people) Installation einer Solaranlage

Düsseldorf Der Gründer des Berliner Start-ups Zolar, Alex Melzer, tritt als Chef der Solarfirma zurück. „Wir werden in den nächsten Jahren europaweit expandieren, und da braucht es die passende Führung als Antwort“, sagt Melzer im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Die soll in Zukunft der frühere Uber-Manager Jamie Heywood übernehmen. Der gebürtige Brite leitete bis 2022 vier Jahre lang die Geschäfte des Fahrdienstvermittlers in Nordeuropa und Großbritannien. Ab Mai wird er nun den Chefposten bei Zolar übernehmen und das Unternehmen so auch weiter auf einen potenziellen Börsengang vorbereiten. Aktuell gebe es dahingehend aber noch keine konkreten Pläne, betont Melzer.

Erfahrung im Energiebereich brauche Heywood für den Chefposten nicht: „Wir machen an erster Stelle Endkundengeschäft, das digital gesteuert wird und mit Energie erst mal nichts zu tun hat“, erklärt Melzer. Der 38-Jährige will dem Unternehmen in Zukunft strategisch beratend zur Seite stehen.