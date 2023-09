 Erneuerbare Energien: Solarmodul-Preise sinken – Branche warnt vor Pleiten

Die europäischen Photovoltaik-Hersteller werfen chinesischen Konzernen vor, einen Preiskrieg zu führen. Sie fordern unter anderem einen Notkauf ihrer Lagerbestände.

Die europäischen Unternehmen sehen sich im Kampf gegen die chinesische Konkurrenz unter Druck. (Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich) Produktion von Meyer Burger in Freiberg

Düsseldorf Die Warnung ist drastisch: „Wenn jetzt nichts passiert, ist das Risiko groß, dass europäische Solarproduzenten in den nächsten Monaten massive Probleme bekommen werden, manche sogar insolvent gehen“, heißt es in einem Brief europäischer Solarkonzerne an die Präsidenten des Europarlaments und der Europäischen Kommission vom Montag. Das Schreiben liegt dem Handelsblatt vor.

Unterzeichnet haben 40 Unternehmen aus ganz Europa. Darunter sind der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger, der eine Fertigung im sächsischen Freiberg betreibt, der deutsche Modulproduzent Heckert Solar und das Start-up Nexwafe.

Der Grund sind die rasant gesunkenen Preise für Photovoltaikmodule. Die sind innerhalb eines halben Jahres um mehr als 35 Prozent auf 15 Cent pro Watt gefallen. „Die gesamte europäische Solarindustrie wird seit einigen Monaten Opfer eines noch nie da gewesenen Preiskriegs“, sagt Meyer-Burger-Chef Gunter Erfurt.

