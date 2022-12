Die Ziele der Bundesregierung für erneuerbare Energien bis 2030 sind kaum zu schaffen. Es werden vor allem viel zu wenig Windräder in Deutschland gebaut.

Ohne ausreichend Ökostrom wird Deutschland laut Expertinnen und Experten nicht nur die Klimaziele verfehlen – auch die Industrie könnte abwandern. (Foto: dpa) Windräder in Baden-Württemberg

Berlin, Düsseldorf Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, damit sich heute in Deutschland Windräder an Land mit einer Leistung von 56 Gigawatt drehen. In nur sieben Jahren müsste noch einmal mehr installiert werden, genau gesagt 59 Gigawatt, damit die Bundesregierung ihr für 2030 gesetztes Ziel von 115 Gigawatt erreicht.

Dass das kaum zu schaffen sein dürfte, legt eine Auswertung nahe, die das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln (EWI) für das Handelsblatt erstellt hat. Es droht eine Lücke in der Stromversorgung.

Dem EWI zufolge müssten ab 2023 bis Ende 2029 in Deutschland täglich 5,8 Windräder mit einer durchschnittlichen Leistung von jeweils 4,2 Megawatt hinzukommen. Mögliche Rückbauten alter Anlagen sind dabei einberechnet. Wie gewaltig die Aufgabe ist, zeigt der historische Vergleich: Im Mittel der Jahre 2010 bis 2021 wurden pro Tag rund 3,5 Windenergieanlagen errichtet mit einer Nennleistung von im Schnitt lediglich 2,8 Megawatt.

