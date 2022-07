Erneuerbare Energien Trends der Photovoltaik: Schwimmende Solarkraftwerke stehen vor dem Durchbruch

Haltern am See

Haltern am See Auf dem 75 Hektar großen Silbersee in Haltern wirkt der auf dem Wasser schwebende Solarpark fast schon klein. Dabei ist er mit seinen 5800 Solarmodulen der größte seiner Art in Deutschland. 25 Kilometer Kabel verbinden das Kraftwerk mit dem Netz. Seit Ende Mai liefert die schwimmende Solaranlage auf dem Gelände der ehemaligen Quarzsandgrube Strom – bis zu drei Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Das entspricht dem durchschnittlichen Verbrauch von 650 Haushalten. Und das ganz ohne staatliche Förderung.

„In Europa steht die Entwicklung noch ganz am Anfang, aber bei den aktuellen Strompreisen rechnet sich Floating Solar (Englisch für schwimmende Solaranlagen, Anm. d. Red.) für den Eigenverbrauch schon jetzt“, ist Andrea Grotzke überzeugt. Die Volkswirtin leitet das Geschäft globale Energielösungen bei dem bayerischen Entwickler Baywa Re. Das Potenzial schwimmender Solaranlagen in Deutschland sei „riesig“. Auch wenn der Trend gerade erst anzieht.

Die größten Floating Solarparks schippern in China. Aber in den Niederlanden und Deutschland steigt das Interesse. Gerade in dicht besiedelten Ländern mit begrenzter Fläche können die schwimmenden Anlagen dringend benötigten Grünstrom zusätzlich zur Verfügung stellen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

In Deutschland sieht das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) „enormes technisches Potenzial auf gefluteten ehemaligen Braunkohletagebauen und auf anderen künstlichen Seen, insbesondere Baggerseen“, erklärt Solarexperte Harry Wirth. Insgesamt 4474 künstliche Standgewässer gibt es hierzulande, die meisten sind aus dem Tagebau für Baumaterialien entstanden.

Rund 20 Gigawatt (GW) Solarkraft könnten so in Deutschland zusätzlich entstehen, schätzt die Baywa Re. Das ist knapp ein Drittel der bislang installierten Kapazität im ganzen Land. Bis 2030 müssen es 250 GW sein, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Vorteil schwimmender Solaranlagen liegt auf der Hand: Sie erschließen zusätzliche Fläche und sind sogar effizienter. Photovoltaik liebt zwar Sonne, aber keine Wärme. Auf dem Wasser herrschen kühlere Temperaturen – das steigert den Ertrag.

Und auch für die Umwelt könnte ein positiver Nebeneffekt entstehen. Weil sie die Sonneneinstrahlung auf der Wasseroberfläche begrenzen, reduzieren die Anlagen Verdunstungsverluste und sorgen gleichzeitig für niedrigere Gewässertemperaturen. Da die Technologie noch jung ist, gibt es allerdings noch keine Langzeitstudien zu den ökologischen Auswirkungen der schwimmenden Kraftwerke.

Bis zum Ende des Jahres, schätzen Experten, wird die Zahl der weltweit installierten Floating-Solar-Anlagen auf sechs GW ansteigen. Bis 2029 könnten sie sogar zehn Prozent der global installierten Photovoltaik-Kapazität ausmachen.

5800 Module schwimmen auf dem Silbersee in Haltern. Floating Solar

Unternehmen wie Baywa Re, aber auch Energiekonzerne wie EnBW oder RWE planen immer mehr Projekte auf dem Wasser. Erst Anfang Juli hat RWE seinen bislang größten Floating-PV-Park in Betrieb genommen. 13.400 Solarmodule liefern nun Strom für das Biomasse-Kraftwerk Amer im niederländischen Geertruidenberg.

„Floating Solar birgt weltweit ein bisher kaum genutztes Stromerzeugungspotenzial“, sagt Katja Wünschel, CEO für das Onshore-Wind- und Solargeschäft in Europa und Australien. Das gelte nicht nur für künstliche Seen, sondern auch für Solarparks auf dem Meer. Wo RWE erst am Anfang steht, verfolgt Konkurrent Baywa Re konkrete Ziele für den Ausbau in Europa.

„Bis 2025 wollen wir unser Floating-Solar-Geschäft auf 500 Megawatt steigern“, kündigt Grotzke an. Baywa Re hat auch die weltweit größte Anlage außerhalb Chinas gebaut – in den Niederlanden. Insgesamt kommt der Entwickler damit aktuell auf 200 MW installierter Floating-Solar-Kapazität. Das Interesse sei besonders bei Industriekunden groß.

Auch in Haltern geht ein Großteil des Solarstroms direkt in die Produktion des mittelständischen Familienunternehmens Quarzwerke. Der Rest wird ins Netz eingespeist – bei den aktuell rekordverdächtigen Strompreisen macht der Rohstoffproduzent damit ein gutes Geschäft. Einen mittleren einstelligen Millionenbetrag hat das Unternehmen investiert, weitere Projekte in der Art sind bereits geplant.

„In Anbetracht der Steigerungen und der Volatilität beim Strompreis macht vor allem der Eigenverbrauch schon heute viele Projekte interessant“, sagt auch ISE-Experte Wirth. Weil die Anlage fest verankert und Stromkabel bis zum Land gezogen werden müssen, liegen die Kosten für ein schwimmendes Kraftwerk noch zwischen zehn bis 15 Prozent höher als für einen vergleichbaren Solarpark an Land. Das liegt vor allem an der notwendigen wassertauglichen Befestigung.

Die fast 6000 Module sind auf Metallgestellen montiert und schwimmen auf mit Luft gefüllten Containern. Damit sie nicht untergehen oder an Land treiben, werden sie zusätzlich mit 25 Ankern in einer Tiefe von bis zu 20 Metern an ihrem Platz gehalten und sind natürlich wasserfest verkabelt. In zwei Jahren, glaubt Grotzke, könnten die Kosten jedoch so weit sinken, dass sie zum selben Preis Strom produzieren wie Freiflächen-Anlagen.

>> Lesen Sie hier: Sehnsucht nach privater Energie-Autarkie überfordert Anbieter von Solaranlagen und Wärmepumpen

Einzig die Rahmenbedingungen in Deutschland bremsen den Elan für die schwimmenden Kraftwerke. In seinem neuen Energiewende-Gesetz, das erst Anfang Juli vom Bundesrat verabschiedet wurde, hat das Bundeswirtschaftsministerium die Ausbaumöglichkeiten massiv begrenzt. Für problematisch halten Experten vor allem zwei Dinge: Das Kraftwerk muss einen Mindestabstand von 40 Metern zum Ufer einhalten und darf insgesamt nur 15 Prozent der gesamten Wasseroberfläche bedecken.

„Die restriktiven Rahmenbedingungen haben schon in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Deutschland den Aufbruch der globalen Floating Solar-Technologie ein paar Jahre lang verschlafen hat“, kritisiert Wirth. Während weltweit Ende des Jahres circa sechs Gigawatt Solarkraft auf Gewässern installiert sein werden, sind es in Deutschland gerade mal ein paar Megawatt.

„Mit den neuen gesetzlichen Vorgaben sinkt das Potenzial in Deutschland von 20 Gigawatt auf gerade mal ein GW“, sagt auch Baywa Re-Managerin Grotzke. Ob sich die hierzulande geplanten Investitionen für den größten Floating PV-Entwickler Europas nun noch lohnen, das müsse man erst einmal neu berechnen.

Mehr: 580 Prozent Anstieg zum Vorjahr: Strompreise klettern auf Rekordniveau