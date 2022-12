Erneuerbare Energien Türkei will weltgrößtes Wellenkraftwerk in Ordu bauen

Istanbul Das Schwarze Meer soll der Türkei künftig Energie liefern. Im Hafen der nordtürkischen Hafenstadt Ordu wird in den kommenden Jahren das nach eigenen Angaben größte Wellenkraftwerk der Welt gebaut. Der lokale Stromversorger Ordu Enerji und die schwedisch-israelische Firma Eco Wave Power haben einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Zusammen wollen die beiden Partner dafür 150 Millionen US-Dollar investieren.

Wellenkraftwerke nutzen den Druck des Meeres, etwa entlang einer Hafenmauer, um Turbinen anzutreiben, die Strom erzeugen. Das türkische Kraftwerk soll in mehreren Etappen entlang der Kaimauer des Hafens in Ordu gebaut werden. Den Anfang macht eine Vier-Megawatt-Anlage, die schließlich bis zur maximalen Nennleistung von 77 Megawatt aufgestockt werden soll.

Damit erzeugt die Anlage unter Maximalbedingungen etwa so viel Strom wie fünf Offshore-Windräder. Das würde nach Angaben des lokalen Stromversorgers ausreichen, um rund 200.000 Menschen mit Strom zu versorgen. Wenn das Projekt fertiggestellt ist, soll Eco Wave Power das Wellenkraftwerk 25 Jahre lang betreiben und warten.

Wellenkraftwerk in der Türkei: Kosten ähnlich wie bei Windrädern

Eco Wave Power wurde 2011 in Tel Aviv gegründet, bezeichnet sich aber dennoch als schwedische Firma. Mit den Wellenkraftwerken des Unternehmens soll auch die Umwelt nicht so stark belastet werden, verspricht das Unternehmen. Die Kraftwerke sollen an bestehende Strukturen wie Häfen angebaut werden. Mit 42 Euro pro Megawattstunde seien die Kosten der Stromerzeugung vergleichbar mit denen von Windrädern.

Mit der russischen Invasion in der Ukraine ist in der Türkei das Bewusstsein gewachsen, sich bei der Energie unabhängiger von den Weltmärkten zu machen. Darum will das Land attraktiver für Investitionen in grüne Energien werden. Im vergangenen Oktober trat die Türkei auch dem Pariser Klimaabkommen bei. Das Wellenkraftwerk im Norden des Landes soll zeigen, dass man bereit ist, groß zu denken.

Ob die Technologie in der Türkei künftig jedoch eine größere Rolle spielen wird, ist fraglich. Auch in anderen Küstenländern wie Schottland oder Israel stehen Wellenkraftwerke. Solche Formen der Energieerzeugung sind zum jetzigen Stand eher ein Experiment als ein stabiler Beitrag zur Energieversorgung eines Landes. Die Türkei verfügt aber über Tausende Kilometer Küste. Wenn das Projekt funktioniert, könnte es in anderen Gemeinden Nachahmer finden.

Türkei investiert vermehrt in erneuerbare Energien

Der Energiebedarf des Landes ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Denn nicht nur die Bevölkerung, auch die Wirtschaft wächst. Den Energiehunger stillte die Türkei lange mit konventionellen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle. Bis 2017 wurde rund die Hälfte des Stroms mit importiertem Erdgas oder Flüssiggas erzeugt. Derzeit baut ein russisches Konsortium ein Kernkraftwerk an der östlichen Mittelmeerküste.

Seit mehreren Jahren investiert das Land aber auch in den Ausbau von erneuerbaren Energien. Im Jahr 2011 riefen die Regierungen in Berlin und Ankara eine deutsch-türkische Energiepartnerschaft aus, seitdem tagt regelmäßig ein Energieforum zwischen beiden Ländern. Allein im vergangenen Jahr installierten türkische Firmen Windparks mit einer Kapazität von 1,75 Gigawatt im Land.

Im Oktober dieses Jahres haben beide Länder eine weitreichende Partnerschaft beschlossen, um grünen Wasserstoff aus der Türkei nach Deutschland zu exportieren. Im Dezember wurde der weltweit fünftgrößte Staudamm in Südostanatolien eröffnet.

Mehr: Warum Deutschland bei grünem Wasserstoff auf die Türkei setzt

Erstpublikation: 13.12.22, 15:40 Uhr.