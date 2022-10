Immer mehr Menschen haben eine Photovoltaikanlage. Solarstrom einzuspeisen und zu verkaufen, würde sich aktuell sehr lohnen. Doch dafür gibt es noch Hürden.

Überschüssigen Strom zu verkaufen wäre derzeit lukrativ – ist aber noch kaum möglich. (Foto: IMAGO/Westend61) Solaranlagen auf dem Dach

Düsseldorf Über zwei Millionen Solaranlagen sind mittlerweile in ganz Deutschland verbaut. Fast alle davon befinden sich auf Hausdächern. Ihre Besitzer speisen die selbst erzeugte Ökoenergie meistens für einen festgelegten Betrag ins Netz ein – und dürften sich angesichts der derzeit hohen Börsenstrompreise ganz schön ärgern.

Immer wieder rufen Kunden an und fragen nach Möglichkeiten, den Solarstrom vom eigenen Dach selbst zu verkaufen, berichten Photovoltaikunternehmen in diesen Tagen. „Wir beobachten bei vielen unserer Kundinnen und Kunden den Wunsch, den überschüssigen Solarstrom an Freunde oder Nachbarn – zum Beispiel in Mietswohnungen – zu verkaufen oder sogar zu spenden“, sagt Tobias Schütt, Mitgründer und Strategiechef des Solardienstleisters DZ-4 aus Hamburg.

In Deutschland ist das aufgrund der Rahmenbedingungen kaum möglich und auch nicht wirtschaftlich, beklagen Schütt und andere Branchenvertreter. Das könnte sich aber in Zukunft ändern. Vor allem, weil die Nachfrage nach Solarkraft immer weiter steigt.

