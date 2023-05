Extremwetter in Südeuropa „Klassische Reiseziele könnten sich nach Skandinavien verlagern“

München Landwirte, die durch ihre Felder waten, die Ernte vernichtet. Die schweren Unwetter in Italien der vergangenen Tage haben die beliebte Urlaubsregion Emilia-Romagna schwer gezeichnet. 14 Menschen kamen ums Leben, Tausende mussten ihre Häuser verlassen. Manche Gegenden stehen noch immer unter Wasser.

Peter Hoffmann erforscht am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) Extremwetterereignisse und glaubt: Das ist nur der Anfang. Statt ein paar heißer Tage könnte es in Zukunft mehr „Hitzewochen“ geben. Im Interview erklärt er, warum die Klimaerwärmung Extremwetterphasen verstärkt und wie sich dadurch Sommerurlaubsziele und der Tourismus allgemein verändern könnten.

Herr Hoffmann, Länder wie Frankreich oder Spanien leiden seit Monaten unter Dürren, zeitgleich haben massive Regenfälle Teile der Emilia-Romagna verwüstet. Wie passt das zusammen?

Wir wissen schon lange, dass sich durch die Klimaerwärmung kritische Wetterlagen verstärken können, die zu extremer Hitze oder Dauerregen führen. Eine Rolle spielt die klimabedingte Verlangsamung des Jetstreams, des von Westen kommenden Starkwinds, der sich wie ein Band um den Globus legt. Tiefdruckgebiete können träger über dem Mittelmeerraum hängen bleiben.

Es regnet dann lokal länger und mit steigenden Temperaturen auch stärker. Zugleich leiden andere Regionen unter ausgedehnter Trockenheit. Diese Kontraste erleben wir gerade in Südeuropa.

Im vergangenen Sommer brannten in Spanien und Portugal Wälder, in Frankreich war Trinkwasser so knapp, dass Tanklaster Ortschaften notversorgen mussten. Auch heute müssen dort private Pools leer bleiben. Werden wir uns bald vom Sommerurlaub am Mittelmeer verabschieden?

Projektionen zeigen, dass Hitzeextreme dort häufiger und intensiver werden, allerdings auch bei uns. Statt ein paar heißer Tagen werden wir wohl mehr Hitzewochen erleben. Das heißt aber nicht, dass Frühling oder Herbst sich für den Mittelmeerurlaub besser eignen werden. In der Zeit regnet es üblicherweise mehr. Mit den klimabedingten Wetterveränderungen erwischt man mit Pech statt ein paar verhangener Tage eine Starkregenphase.

Wie wird das den Tourismus verändern?

Vielleicht buchen Urlauber künftig eher spontan je nach Witterung und nicht mehr ein halbes Jahr im Voraus. Auch ist denkbar, dass sich klassische Reiseziele in den Norden, also nach Mitteleuropa oder in Richtung Skandinavien verlagern. Und dass sich Skifahrer verstärkt mit Kunstschnee begnügen müssen – und hohe Kosten für Skipässe, da Schneekanonen viel Energie schlucken.

Wie verletzlich sind wir in Deutschland gegenüber Wetterextremen wie derzeit in Italien oder Spanien? Die Flutkatastrophe im Ahrtal mit 134 Toten liegt noch keine zwei Jahre zurück.

Die extremen Wetterbedingungen, die wir gerade in Südeuropa erleben, sind Vorboten für das, was auch auf uns zukommen kann.

Was heißt das konkret?

Statt einmal im Jahrhundert erwartet uns in Deutschland nun voraussichtlich alle zehn bis 30 Jahre ein Hochwasser wie im Ahrtal oder das der Elbe im Jahr 2002. Wir müssen uns auch auf immer neue Temperaturrekorde einstellen. Regionen wie Brandenburg leiden schon seit Jahren unter extremer Trockenheit.

Wir merken das jedoch bislang kaum im Alltag, weil zum Beispiel die Supermarktregale gut gefüllt sind. Aber mit steigenden Temperaturen verstärken sich die Wetterextreme und so mitunter auch Ausfälle in der Landwirtschaft oder Knappheiten beim Trinkwasser.

Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Hierzulande sind große Bodenflächen versiegelt, Regenfälle fließen schnell ab, statt in die Erde und ins Grundwasser zu sickern. Konzepte wie Schwammstädte, die Wasser speichern, sind noch selten.

Bei der Anpassung ist sicher Luft nach oben. Was sich vergleichsweise einfach umsetzen lässt, ist die Installation mobiler Deiche. Aber man muss natürlich auch auf die Infrastruktur schauen, denn die steht für Jahrzehnte. Alles, was man im Nachhinein wieder ändert, etwa versiegelte Fläche zu renaturieren, Städte zu begrünen, wird natürlich teurer. Und es gibt Grenzen bei der Anpassung.

Woran denken Sie?

Der Meeresspiegelanstieg zum Beispiel. Bis Ende des Jahrhunderts kann dieser im globalen Mittel um einen Meter steigen, wenn die Emissionen in dem Tempo wie bislang anwachsen. In Europa können wir das noch relativ leicht verkraften. Vielleicht mit Ausnahme von Holland, das zu zwei Dritteln auf dem Niveau des Meeresspiegels liegt oder deutlich darunter. Aber denken Sie an die Inseln im Pazifik, die schon jetzt versinken.

Bei einer globalen Erwärmung von über zwei Grad besteht das Risiko, dass Korallenriffe fast vollständig verschwinden. Dazu steigt die Gefahr, dass wir Kipppunkte überschreiten und gravierende langfristige Veränderungen in Gang setzen. Dass etwa Permafrostböden auftauen, die riesige Mengen des Klimakillers Methan freisetzen, der die Atmosphäre noch schneller aufheizt. Und dann haben wir noch nicht über kritische Infrastruktur gesprochen, die an Flüssen liegt.

Wie in Frankreich, wo Atomkraftwerke vom Netz müssen, wenn Flusswasser zur Kühlung fehlt?

Auch Überschwemmungen sind eine Gefahr.

Glauben Sie, dass Bilder wie in Italien, wo sich Menschen auf Dächer retten, die Akzeptanz für unbequeme Klimaschutzmaßnahmen steigern?

Das wäre zu hoffen. Das Problem ist die Zeitdimension. Bei Bedrohungen wie Corona greifen Maßnahmen wie ein Lockdown schnell und die Infektionszahlen sinken sofort. Beim Klimaschutz sehen wir Effekte unseres Tuns indes erst nach Jahren. Das mag ein Grund sein, warum wir uns gemessen an den gewaltigen potenziellen Folgen des Klimawandels so träge verhalten.

Dabei entscheiden wir heute darüber, ob die nächste Generation eine lebenswerte Welt vorfindet, auch wenn wir davon selbst wenig mitbekommen. Emissionen zu senken und den Klimawandel zu begrenzen, sollte deshalb an erster Stelle stehen.

Herr Hoffmann, vielen Dank für das Interview.

