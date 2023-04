Die Nachfrage nach Solaranlagen und Wärmepumpen steigt. Nur fehlen die Handwerker, um diese zu installieren. Energieversorger sichern sich daher jetzt ihre eigenen Fachkräfte.

Die Nachfrage ist größer als Fachkräfte aktuell auf dem Markt sind. (Foto: dpa) Photovoltaik

Düsseldorf So viele Solaranlagen, Wärmepumpen und Speicher, wie gerade nachgefragt werden, können Anbieter wie Lichtblick gar nicht einbauen – es fehlen die Fachkräfte. Um das zu ändern, hat der Ökostromversorger jetzt kurzerhand die Handwerker-Plattform Installion gekauft. „Der Kauf von Installion ist eine extrem wichtige Akquisition für uns und ein entscheidendes Puzzleteil, um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben“, bewertet Lichtblick-CEO Constantin Eis die Kaufentscheidung.

Das erst 2019 gegründete Start-up Installion hat Zehntausende Handwerker aus ganz Deutschland in seiner Datenbank gesammelt, die es über eine Onlineplattform an Auftraggeber vermittelt. Weil die Nachfrage nach Handwerkern so groß war, hat Installion aber auch eigene Handwerker ausgebildet. Für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag sichert sich Lichtblick nun beides – und nimmt Installion damit für die Konkurrenz vom Markt.

