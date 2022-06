Fossile Energien Exxon Mobil warnt vor dauerhaft hohen Preisen für Öl und Gas

Die G7 und und Deutschland versuchen, den Anstieg der Energiepreise zu bremsen. Der Chef des größten US-Ölkonzerns sieht die Probleme aber vor allem auf der Angebotsseite.

Konzernchef Darren Woods ist überzeugt davon, dass langfristig nur neue Öl- und Gasquellen die Preise senken. (Foto: Reuters) Exxon-Raffinerie im US-Bundesstaat Louisiana

New York, Berlin Der Chef des größten amerikanischen Öl- und Gaskonzerns Exxon Mobil warnt vor langfristig hohen Preisen für Öl und Gas. „Strukturell ist nicht genug Angebot auf dem Markt“, sagte Darren Woods im Interview mit dem Handelsblatt. Das sei eine Folge des Ukrainekriegs und der Pandemie, in der überall auf der Welt zu wenig in neue Quellen investiert worden sei.

Staatliche Markteingriffe, wie den Tankrabatt in Deutschland, lehnt Woods ab. „Das Letzte, was Sie tun wollen, ist zusätzliche Nachfrage anzuregen“, sagte Woods, der in Deutschland rund 1000 Esso-Tankstellen betreibt. Neben Deutschland gewähren auch Frankreich und Spanien Rabatte auf Benzin und Diesel.

