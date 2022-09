 Fracking: Warum frackt Deutschland nicht einfach sein eigenes Gas?

Unter deutschem Boden lagert womöglich vierzigmal so viel Erdgas, wie Russland jährlich lieferte. Doch Fracking hierzulande scheint tabu. Wieso? Ein Blick auf die Fakten.

Deutschland und die Angst vorm Fracking. Inside Innovation

Düsseldorf In Großbritannien wird auf einmal möglich, was in Deutschland undenkbar scheint: Die neue britische Premierministerin Liz Truss hat ein Ende des Moratoriums für sogenanntes Fracking angekündigt. In nur sechs Monaten soll Gas mit der umstrittenen Technik wieder aus britischem Boden geholt werden – und das Königreich so unabhängiger von Gasimporten machen.

Hierzulande scheint solch ein Beschluss bislang unmöglich – allen Insolvenzen gasintensiver Unternehmen und Sorgen privater Heizungskunden wegen des Gasmangels und der hohen Energiepreise zum Trotz. Seit 2017 ist Fracking in Deutschland aus Umweltgründen verboten.

Jetzt aber werden auch in Deutschland die Forderungen lauter, Fracking wieder in Erwägung zu ziehen. Kürzlich sagte der stellvertretende Vorsitzende der staatlich einberufenen Fracking-Expertenkommission, Holger Weiß, über Ablehnung von Fracking: „Man kann das eigentlich nur mit ideologischen Vorbehalten erklären. Einer sachlichen Grundlage entbehrt das.“

