Frank Laukien Gauss Fusion soll den Fusionsreaktor schnell Realität werden lassen

Berlin Für Frank Laukien ist die Sache klar: Fusionsreaktoren sind kein ferner Traum, sondern bald schon greifbare Realität. „Wir streben an, 2045 das erste Magnetfusionskraftwerk zu bauen. Das Ziel ist es, Grundlaststrom anbieten zu können, auch um grünen Wasserstoff oder Derivate für Flugzeuge und Lastverkehr anzubieten“, sagt Laukien im Gespräch mit dem Handelsblatt. Der Deutschamerikaner ist Executive Chairman der Gauss Fusion GmbH mit Sitz im hessischen Hanau.

Die Energieversorgungskrise habe allen vor Augen geführt, dass so schnell wie möglich zusätzliche erneuerbare Energiequellen erschlossen werden müssten, sagt er. Die Potenziale seien immens: „Die Magnetfusion mit vollem Isotopenkreislauf ist eine solche erneuerbare, hocheffiziente und sichere Energiequelle, die grundlastfähig ist, zudem geringsten Platzbedarf hat und unsere Landschaften nicht verschandelt.“

Im Hauptberuf leitet der Physiker mit Harvard-Abschluss das von seinem Vater mitgegründete Unternehmen Bruker, das wissenschaftliche Instrumente herstellt. Bruker gilt als weltmarktführend im Bereich der Magnetresonanzspektroskopie und beschäftigt weltweit 7500 Mitarbeiter. Gauss Fusion ist aber weit mehr als das Hobby eines technisch und naturwissenschaftlich interessierten Multimilliardärs.

Laukien, Jahrgang 1960, verfolgt wie derzeit viele Wissenschaftler, Firmen, Staaten und Institutionen sehr ambitioniert das Ziel, mit Kernfusion Energie zu erzeugen. Dabei werden Atomkerne anders als in heutigen Atomkraftwerken verschmolzen statt gespalten. Theoretisch ließen sich damit sehr große Energiemengen erzeugen – und das klimaneutral.

Kernfusionsreaktoren sind in ihrer Funktionsweise der Sonne nachempfunden: Im Innern der Sonne verschmelzen Wasserstoffkerne zu Heliumkernen und setzen dabei jede Menge Energie frei. Schädliche Nebenprodukte gibt es nicht – im Gegensatz zur herkömmlichen Kernspaltung. Bisher jedoch sind alle Versuche gescheitert, diese Fusion auf der Erde wirksam nachzuahmen.

Um eine Kernfusion auszulösen, war stets mehr Energie nötig, als bei der Fusion dann wieder freigesetzt wurde. Ende vergangenen Jahres gelang es dann Forschern in den USA, erfolgreich eine Kernfusion mit positiver Energiebilanz durchzuführen.

Alltagstauglich ist das Modell allerdings noch lange nicht – und setzt zudem auf eine Kernfusion per Laser. Laukien hält jedoch die andere bekannte Methode, Kernfusionen auszulösen, für vielversprechender: „Die Magnetfusion ist am weitesten entwickelt, darum fokussieren wir uns darauf. Die Laserfusion hat einen wesentlich niedrigeren Technology Readiness Level (TRL). Wir überlassen dieses Thema daher anderen, aber Forschung sollte hier parallel betrieben werden.“

Der deutsch-amerikanische Milliardär will in Deutschland die ersten Fusionsreaktoren entwerfen lassen. (Foto: wikipedia ) Frank Laukien

Gauss Fusion arbeitet mit verschiedenen europäischen Unternehmen und Forschungsinstitutionen mit Erfahrungen im Bereich der Fusionstechnologie zusammen. Dazu zählen in Deutschland das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). „Wir bewerben uns in Deutschland und Europa um Forschungsgelder und verstehen uns primär als europäische Initiative, die die Expertise vieler innovativer Unternehmen und renommierter Forschungseinrichtungen zusammenführt“, erklärt Laukien. Das erste funktionsfähige Fusionskraftwerk zu entwerfen könnte für Gauss Fusion auch sehr profitabel werden.

Nach Überzeugung der Grünen kommt die Technologie zu spät

Nicht alle teilen den Enthusiasmus der Fusionsforscher. So sehen etwa die Grünen das Thema kritisch: „Fusionsreaktoren gibt es in der Realität noch gar nicht. Deshalb sind sie für die drängende Bekämpfung der Klimakrise irrelevant“, sagt Harald Ebner (Grüne), Vorsitzender des Bundestags-Ausschusses für Umwelt und nukleare Sicherheit. Die Idee warte trotz jahrzehntelanger Forschung immer noch auf ihren technischen Durchbruch. „Selbst Experten können nicht vorhersagen, ob überhaupt eine tatsächliche Praxisreife eines Tages möglich wäre“, sagt Ebner.

Erschreckend seien zudem die hohen Kosten für die Forschung und Entwicklung der Zukunftstechnologie. Wolle man das Erreichen des Kipppunkts für Klima und Ökosysteme noch verhindern, müsse man „jeden Cent in den Ausbau der erneuerbaren Energien stecken, die kostengünstig, schnell verfügbar und ungefährlich sind“, sagt der Grünen-Politiker. Koalitionspartner FDP hält die Kernfusion allerdings offenbar dennoch für erforschenswert und berief im vergangenen Dezember eine neue Expertengruppe im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zusammen, die die Forschung in Deutschland voranbringen soll.

Unternehmer Laukien dagegen ist davon überzeugt, Tempo in die Prozesse bringen zu können. Bei Forschungsprojekten wie Iter, dem in Bau befindlichen internationalen Versuchs-Kernfusionsreaktor im südfranzösischen Cadarache, kritisiert er die langwierigen Entscheidungsprozesse in einer komplexen, internationalen Governance-Struktur. „Das führt zu immensen Verzögerungen, es bleibt Innovationskraft auf der Strecke“, sagt Laukien.

„Wir haben den Vorteil, wesentlich agiler zu sein.“ Gauss Fusion arbeite privatwirtschaftlich und unter hohem Finanzeinsatz, Laukien nennt es „Venture-Speed“. So könne Gauss in drei bis vier Jahren mit dem Design eines Fusionskraftwerks mit modernsten Hochfeld-Magnetfusionstechnologien beginnen.

Allerdings könne die Entwicklung der Fusionstechnologie nicht allein aus Wagniskapital finanziert werden. „Es ist nach unserer Überzeugung erforderlich, dass die Bundesregierung sich mit einigen Hundert Millionen Euro in den nächsten drei bis vier Jahren an der weiteren Innovation und Forschung über eine Public-private-Partnership beteiligt“, sagt Laukien. „Wenn es darum geht, das erste volle Fusionskraftwerk zu bauen, reden wir sicher über 20 Milliarden Euro, allerdings über ein Jahrzehnt verteilt, sodass dies für unsere Volkswirtschaft ein sehr gutes Investment ist, vor allem um unsere Klimaziele zu erreichen, was mit Kohle und Gas schlichtweg nicht funktioniert.“ Das fünfte Kraftwerk sei dann eine privatwirtschaftliche Sache und werde sicherlich nur noch halb so viel kosten.

