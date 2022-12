Füllstand in Deutschland Gasspeicher leeren sich aktuell schnell

Ein hoher Gasspeicher-Füllstand ist für Deutschlands Gasversorgung in der Energiekrise essenziell. Wie steht es aktuell um die Gasreserven? Ein Überblick.

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher ist in der Energiekrise zum wichtigen Faktor geworden. (Foto: dpa) Gasspeicher nahe München

Düsseldorf Die Kälte in Deutschland und Europa verschärft dieser Tage die Energiekrise und wirkt sich negativ auf den Füllstand der deutschen Gasspeicher aus. Diese sollen helfen, Deutschland auch bei geringen Gaslieferungen aus dem Ausland durch den Winter zu bringen. Das klappt nur, wenn es gelingt, den Füllstand der Speicher möglichst lange hoch zu halten. Das ist die aktuelle Situation:

Wie hoch ist der Gasspeicher-Füllstand aktuell?

Der Füllstand der deutschen Gasspeicher liegt bei 88 Prozent (Stand: 17. Dezember 2022). Er ist in den vergangenen Tagen deutlich schneller gesunken als zuvor. Grund ist die Kälte. Sie verbraucht viel Heizenergie, die nicht wie früher mit Pipeline-Gas aus Russland erzeugt werden kann.

Die tiefen Temperaturen und die ausbleibenden russischen Gaslieferungen sorgen zusammen für Rekordwerte bei den sogenannten Ausspeicherungen. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller hatte bereits am 12. Dezember auf Twitter geschrieben, dass diese mit einer Entnahme von gut einem Prozent den höchsten Tageswert in diesem Winter erreicht hatten.

Einen Tag darauf, am 13. Dezember, hatte Deutschland mit 2815 Gigawattstunden sogar noch mehr Gas aus den Speichern entnommen. Das entspricht einer Reduktion der Gesamtfüllmenge um 1,13 Prozentpunkte.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Da die Temperaturen seit Dienstag noch einmal gesunken sind, ist es aber möglich, dass die Ausspeicherung danach noch höher war.

Laut aktuellem Lagebericht der Bundesnetzagentur (Stand: 15. Dezember 2022) lag der Gasverbrauch in der 49. Kalenderwoche 5,2 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre, obwohl die Temperaturen 2,7 Grad kälter waren als im Vorjahresschnitt. Trotzdem wurde das Sparziel von 20 Prozent deutlich verfehlt. Die prognostizierte Temperatur für diese Woche liegt laut Bundesnetzagentur mit -3,18 Grad im kritischen Bereich.

Glücklicherweise sind die deutschen Gasspeicher insgesamt noch gut gefüllt, denn Deutschland hatte alle gesetzlich vorgegebenen Einspeicher-Ziele erreicht. Die Betreiber von Gasspeichern müssen folgende Füllstande erreichen:

75 Prozent zum 1. September,

85 Prozent zum 1. Oktober,

95 Prozent zum 1. November,

40 Prozent zum 1. Februar.

Diese Gesetzesvorgaben wurden zuletzt mit einer Ministerverordnung am 29. Juli 2022 erhöht.

Wie viel Gas verbraucht Deutschland im Monat?

Im November 2022 hat Deutschland durchschnittlich 2637 Gigawattstunden Gas pro Tag verbraucht. Dieser Gasverbrauch liegt rund 27 Prozent unter dem Schnitt der Jahre 2018 bis 2021.

>> Lesen Sie auch: Fracking: Warum frackt Deutschland kein Erdgas?

Auch in den Monaten zuvor hat Deutschland seit Mai im Vergleich zu den Vorjahren zwischen 13 und 33 Prozent Gas gespart. Die Monate mit wirklich hohem Gasverbrauch beginnen jetzt allerdings erst. Im Durchschnitt der vergangenen Jahre hat Deutschland im Januar 4158 Gigawattstunden pro Tag verbraucht – anderthalbmal so viel wie gewöhnlich im Oktober.

Gasspeicher-Füllstand: Wie lange reicht der Vorrat?

Der INES-Verband hat Anfang Dezember zuletzt aktualisierte Szenarien für die Energieversorgung im kommenden Winter veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass nach aktuellem Stand die Gasspeicher Ende März 2023 ihren Tiefstand mit 53 Prozent erreichen würden. Das wäre in einem Szenario der Fall, in dem die Durchschnittstemperatur im Januar bei null Grad liegt. Dann könnten die Betreiber voraussichtlich alle gesetzlichen Vorgaben zum Gasspeicher-Füllstand einhalten.

>> Lesen Sie hierzu: Wie lange reicht das Gas? Prognosen für den Winter

Bei ungewöhnlich kalten Temperaturen – also durchschnittlich minus 4,6 Grad im Januar – läge der Füllstand allerdings Ende Februar bei null. Dann könnte es laut INES zu einem Gasmangel kommen.

Woher stammt das Gas für die Gasspeicher aktuell?

Seitdem Russland kein Gas mehr nach Deutschland liefert, importiert Deutschland Gas vor allem aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Anfang Dezember betrugen die Importe aus Norwegen rund 1344, die aus den Niederlanden rund 1000 und die aus Belgien rund 500 Gigawattstunden pro Tag. Geringe Mengen Erdgas kamen zuletzt auch aus der Schweiz.

Wie schätzt die Bundesnetzagentur die Gasversorgung ein?

Zuletzt hieß es vonseiten der Bundesnetzagentur: „Die Lage ist angespannt, und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden. Die Gasversorgung in Deutschland ist im Moment aber stabil.“ Die Sicherheit der Gasversorgung in Deutschland sei derzeit weiter gewährleistet.

>> Lesen Sie auch: Blackout in Deutschland: Was wirklich passieren kann

Wegen der niedrigen Temperaturen sei aktuell mit einem deutlichen Mehrverbrauch an Gas zu rechnen.

Wie kann Deutschland eine Gasmangellage verhindern?

Behörden und Gasspeicherbetreiber betonen immer wieder, dass ein sparsamer Gasverbrauch maßgeblich ist. Auf der Seite der Bundesnetzagentur heißt es: „Eine nationale Gasmangellage im Winter kann vermieden werden, wenn erstens das Sparziel von mindestens 20 Prozent weiterhin erreicht wird.“

>> Lesen Sie dazu: Gas sparen: Diese 20 Tipps senken Ihren Verbrauch

Außerdem führt die Behörde aus: „Zweitens müssen die LNG-Terminals zum Jahresbeginn einspeisen und drittens der winterbedingte Rückgang der Importe sowie der Anstieg der aktuell besonders niedrigen Exporte eher moderat ausfallen.“

Wie viel Gas verbrauchen Industrie, Haushalte und Gewerbe?

Bei dem oben genannten deutschen Gasverbrauch entfällt in der Regel ein Großteil auf die deutsche Industrie. Je wärmer das Wetter, desto größer ist der Industrieanteil, weil Privathaushalte dann weniger Gas zum Heizen benötigen. Im November verbrauchte Deutschland insgesamt 2537 Gigawattstunden pro Tag. Davon entfielen 1169 auf Haushalte und Gewerbe sowie 1368 auf die Industrie. Die Industrie verbrauchte also in diesem Monat etwa doppelt so viel Gas wie Haushalte und Gewerbe.

Was beeinflusst den Gasverbrauch in Deutschland?

Für den Gasverbrauch in Deutschland spielt das Wetter eine maßgebliche Rolle. Das liegt zum einen daran, dass deutsche Haushalte bei milden Temperaturen weniger heizen müssen. Sie verbrauchen also weniger Gas, wenn sie eine Gasheizung haben. Wenn sie mit einer elektrisch betriebenen Wärmepumpe heizen, nutzen sie dann auch weniger Strom. Dadurch verbrauchen wiederum auch Gaskraftwerke, die den Strom erzeugen, weniger Gas. Ähnlich sieht es in anderen Ländern Europas und der Welt aus. Sind die Temperaturen überall hoch, gibt es folglich auch mehr Gas auf dem Weltmarkt.

Was schützt private Haushalte bei einer Gasmangellage?

Das Energiewirtschaftsgesetz, die Gasnetzzugangsverordnung und die sogenannte SoS-Verordnung definieren „geschützte Kunden“. Ihre Belieferung mit Gas soll auch bei einer Teilunterbrechung der Gasversorgung oder im Falle außergewöhnlich hoher Gasnachfrage vorrangig gewährleistet sein. Als geschützte Kunden gelten neben privaten Haushalten beispielsweise Kleingewerbe, Supermärkte, Kindergärten und Altenheime.

Wie viel Erdgas passt in Deutschlands Gasspeicher?

Laut INES passen 228,2 Terawattstunden oder auch rund 23 Milliarden Kubikmeter Gas in die deutschen Erdgasspeicher. Damit liegt Deutschland laut dem Verband auf Rang vier der weltweiten Speicherkapazitäten. Nur in den USA, der Ukraine und Russland gibt es noch größere Kapazitäten.

INES-Geschäftsführer Bleschke sagt: „An sehr kalten Wintertagen kann der Gasverbrauch in Deutschland auf über 6000 Gigawattstunden pro Tag ansteigen.“ An solchen Tagen sinkt der Füllstand sehr schnell. Würde Deutschland jeden Tag 6000 Gigawattstunden Gas aus seinen Gasspeichern entnehmen, wären diese rein rechnerisch binnen 38 Tagen leer. Dies gilt allerdings als unrealistisches Szenario, da es so lange am Stück nicht so kalt bleiben dürfte und es ja auch noch andere Gasquellen gibt.

Wie funktioniert ein Gasspeicher eigentlich?

Es gibt zwei verschiedene Arten von Gasspeichern: oberirdische und unterirdische. Oberirdische Gasspeicher sind vergleichsweise klein und tragen eher lokal zum Bedarfsausgleich bei. Wirklich relevant für den Winter sind die unterirdischen Speicher. Hier gibt es zum einen künstliche Hohlräume in Salzstöcken, sogenannte Kavernenspeicher, und zum anderen natürlich vorkommende Porenräume wie wasserführende Aquifere oder ehemalige Gas- und Öllagerstätten. Einige deutsche Gasspeicher sind laut INES-Geschäftsführer Bleschke so groß, dass sie ein- bis anderthalbmal den Eiffelturm beinhalten könnten.

Mehr: Gaspreisentwicklung: Wie teuer ist Gas aktuell und künftig?

Erstpublikation: 21.11.2022, 14:24 Uhr (zuletzt aktualisiert: 19.12.2022, 14:29 Uhr).