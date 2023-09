Gas Chevron-Streik in Australien könnte sich auf LNG-Versorgung in Europa auswirken

Zwei Wochen sollen zwei LNG-Projekte bestreikt werden. Dass der Ausfall länger anhält und zu einem anhaltenden Anstieg der Gaspreise führt, sei jedoch unwahrscheinlich.

Das Chevron-Werk in Gorgon wird bestreikt. (Foto: Bloomberg) Chevron

Sydney Der am Donnerstag begonnene zweiwöchige Generalstreik bei zwei großen LNG-Projekten des US-Energiekonzerns Chevron in Australien dürfte sich Analysten zufolge auf die weltweite Versorgung auswirken. Die Streiks würden die Versorgungsrisiken erhöhen, da mögliche Ausfälle Spezialkräfte vor Ort erfordern würden, um sie zu beheben, teilten Analysten von Goldman Sachs am Donnerstag mit.

Die Wahrscheinlichkeit eines längeren Ausfalls, der zu einem anhaltenden Anstieg der Gaspreise führen könnte, sei jedoch gering. „Dies liege sowohl an den potenziell hohen Einnahmeverlusten für Chevron, den Betreiber der Anlage, die mit einem kompletten Ausfall der LNG-Exporte verbunden wären, als auch an möglichen regulatorischen Eingriffen.“

Die Forschungsgruppe EnergyQuest schätzte die durch die Streiks gefährdeten Einnahmen für Chevron und seine Partner auf umgerechnet 45,6 Millionen Euro (76 Millionen australische Dollar) pro Tag. Das Gewerkschaftsbündnis reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage von Reuters.

Australien ist der weltgrößte Exporteur von Flüssiggas. Bei den Tarifverhandlungen geht es um Löhne und Arbeitsbedingungen in den Chevron-Werken Gorgon und Wheatstone, die mehr als fünf Prozent der weltweiten LNG-Produktion ausmachen. Die Hauptabnehmer des australischen Flüssiggases sitzen zwar in Asien. Händler gehen jedoch davon aus, dass eine Lieferunterbrechung den Wettbewerb verschärfen würde, da asiatische Kunden mit Europa um die Ladung konkurrieren würden, was zu Preisschwankungen auf dem europäischen Gasmarkt führen würde. Die Großhandelspreise für Gas in den Niederlanden und Großbritannien waren am Mittwoch im Vorfeld des für Donnerstag (Ortszeit) geplanten Streiks leicht gestiegen. Mehr: Streik in Australien treibt Gaspreis in die Höhe