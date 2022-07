Gas-Pipeline Kanada liefert gewartete Turbine für Nord Stream 1 – Russland gehen die Argumente aus

Von Montag an fließt kein Gas mehr durch die wichtigste Pipeline von Russland nach Deutschland. Nach der planmäßigen Wartung hat Moskau ein Argument weniger für eine Drosselung.

Bis zum 21. Juli soll kein Gas mehr nach Deutschland strömen. Grund sind Wartungsarbeiten. (Foto: dpa) Empfangsstation der Gas-Pipeline Nord Stream 1 in Lubmin

Ottawa, Lubmin Die zuletzt wichtigste Verbindung für russisches Erdgas nach Deutschland wird am Montagmorgen abgeschaltet. Grund sind jährlich wiederkehrende Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1, die der Betreiber bereits vor längerer Zeit angekündigt hatte. Wie die Betreibergesellschaft Nord Stream AG mitteilte, sollen die Arbeiten bis zum 21. Juli dauern. In dieser Zeit werde kein Gas nach Deutschland befördert.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat Bedenken geäußert, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte – als Reaktion auf die Sanktionen des Westens wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Doch dafür dürfte es bald keinen Grund mehr geben. Denn jetzt hat Kanada die Lieferung einer Turbine angekündigt, die für den Betrieb der Pipeline wichtig ist.

Rückblick: Das russische Staatsunternehmen Gazprom hatte im Juni die Liefermenge durch Nord Stream 1 massiv gedrosselt – und das auch mit dem Fehlen einer Turbine von Siemens Energy begründet. Die wurde in Kanada gewartet, wegen der Sanktionen aber nicht mehr zurück nach Russland geliefert. Seither strömen nur noch etwa 40 Prozent der sonst üblichen Menge Erdgas durch die mehr als 1200 Kilometer lange Pipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern. Am Samstagabend teilte Kanadas für Bodenschätze zuständige Minister Jonathan Wilkinson mit, dass sein Land die Lieferung der Turbine ermöglichen werde. Dazu sei „eine zeitlich begrenzte und widerrufbare Erlaubnis" an Siemens Canada vorgesehen. Die Turbine soll aus Kanada erst nach Deutschland und anschließend nach Russland geliefert werden.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Ausnahme von den Sanktionen begründete Wilkinson unter anderem damit, dass der russische Präsident Putin die Alliierten gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine mit seiner Energiepolitik spalten wolle. „Das können wir nicht zulassen“, sagte er. Kanada stehe an der Seite der Ukraine und werde weiterhin Sanktionen gegen Moskau verhängen und mit europäischen Staats- und Regierungschefs zusammenarbeiten, um die Abhängigkeit von russischen Gasimporten schnellstmöglich zu beenden und die Energiemärkte zu stabilisieren. Russland kündigt Hochfahren der Gas-Menge an Außerdem würde die deutsche Wirtschaft ohne die nötige Gasversorgung sehr leiden und die Deutschen wären möglicherweise nicht in der Lage, im Winter ihre Wohnungen zu heizen. Man wolle dafür sorgen, dass Europa „Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Energie“ habe, während es sich langsam von russischem Öl und Gas löse, sagte Wilkinson. „Wenn die Turbine nach der Reparatur kommt, dann erlaubt das eine Zunahme der Umfänge.“ Kremlsprecher Dmitri Peskow Russland wies den Vorwurf zurück, sein Gas als politisches Druckmittel einzusetzen. „Wenn die Turbine nach der Reparatur kommt, dann erlaubt das eine Zunahme der Umfänge“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut Agentur Interfax am Freitag. „Die Frage ist nur, warum das nicht gleich so gemacht wurde.“ Allerdings waren auch russische Gaslieferungen über andere Leitungen nach Deutschland zuletzt zurückgegangen. Gleichzeitig erhalten mehrere europäische Staaten bereits kein Gas mehr aus Russland. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Ende Februar gilt die Versorgung Europas mit Gas aus Russland als gefährdet. Mehr: Rekonstruktion eines Staatsversagens: Wie Deutschland in Putins Energiefalle lief