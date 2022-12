Gashändler Uniper-Aktionäre machen Weg für Verstaatlichung frei

Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Düsseldorf Die Aktionäre des Gasimporteurs Uniper haben am Montag mit großer Mehrheit den Weg für eine Verstaatlichung des krisengeplagten Unternehmens frei gemacht. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmten 99,46 Prozent für die im Rettungspaket vorgesehen Kapitalerhöhung, 99,55 Prozent für das weitere Genehmigte Kapital von 25 Milliarden Euro.

Zuvor hatte Uniper noch den Abschluss eines Rahmenvertrags mit der Bundesregierung vermeldet. Daraus geht hervor, dass das Finanzministerium künftig für die Staatsbeteiligung an dem Konzern verantwortlich sein wird. Außerdem werde Uniper ohne Zustimmung des Bundes bis zum Ende der Stabilisierungsmaßnahmen keine Dividende ausschütten.

Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hatte zu Beginn der Hauptversammlung bei den Aktionären um Zustimmung zur geplanten Verstaatlichung geworben. „Die Beschlüsse, die auf der Tagesordnung dieser Hauptversammlung stehen, sind essenziell für Uniper“, sagte Maubach.

Ohne die notwendigen Mittel aus den Kapitalerhöhungen sei der Fortbestand Unipers gefährdet. „Um es deutlich zu sagen: Sofern die Zustimmung nicht erteilt wird, müssten wir sehr kritisch die sogenannte Fortbestehensprognose für unsere Gesellschaft überprüfen.“ Eine eventuelle Insolvenz würde aus Sicht des Vorstands zum vollständigen Verlust für die Aktionäre führen.

Der mit Abstand größte deutsche Gaskonzern macht seit Monaten hohe Verluste, weil er teuren Ersatz für ausbleibende Gaslieferungen aus Russland besorgen muss. Für Ersatzbeschaffungen musste Uniper zwischenzeitlich tägliche Mehrkosten im zweistelligen Millionenbereich bis in der Spitze von mehr als 200 Millionen Euro verbuchen.

Uniper hat deshalb ein Minus von 40 Milliarden Euro verbucht, das sich ansammeln dürfte, solange Uniper weiter alte Lieferverträge mit den eigenen Kunden einhalten muss. Tatsächlich anfallen werden bis Jahresende laut Maubach rund 14 Milliarden Euro Verlust.

Uniper ist Lieferant für rund 550 Stadtwerke und weitere rund 500 Industrie-Großkunden. Das Unternehmen spielt damit eine zentrale Rolle für die Erdgasversorgung in Deutschland. Bei einer Insolvenz von Uniper würde ein Dominoeffekt befürchtet, der zahlreiche Uniper-Kunden und somit auch private Haushalte in große Schwierigkeiten bringen würde.

Die Hauptversammlung sollte den Weg zur Verstaatlichung der bisherigen Tochter des finnischen Versorgers Fortum ebnen. Sie sollte unter anderem einer Kapitalerhöhung von acht Milliarden Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zustimmen. Darüber hinaus sollte ein Genehmigtes Kapital in Höhe von 25 Milliarden Euro ebenfalls unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre geschaffen werden.

Uniper macht hohe Verluste nach Gaslieferstopp durch Russland

Die EU-Kommission muss den Fall allerdings noch nach dem Beihilferecht prüfen. Maubach hatte der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag gesagt, dass er mit Auflagen rechne. Das sei bei solchen Verfahren üblich. „Wir hoffen, dass die Auflagen nicht allzu drastisch sind.“ Uniper erwartet laut Maubach eine Entscheidung der Brüsseler Wettbewerbshüter dazu in den kommenden Tagen. Erst, wenn die Kommission die Genehmigung erteilt hat, soll die geplante Kapitalerhöhung tatsächlich erfolgen.

Nach Handelsblatt-Informationen könnte Brüssel im Zuge der Auflagen von Uniper verlangen, das Niederlande-Geschäft zu verkaufen. Das Unternehmen besitzt dort ein Gas- und ein Kohlekraftwerk. Besonders das Kohlekraftwerk Maasvlakte gilt als attraktiv und könnte bei einem Verkauf mit bis zu einer Milliarde Euro bewertet werden, sagte ein Insider.

Mit einem Verkauf des Niederlande-Geschäfts käme Uniper vergleichsweise glimpflich davon. Die beiden Kraftwerke machen mit einer gesamten Stromerzeugungskapazität von 1,6 Gigawatt lediglich sieben Prozent der gesamten Kraftwerkskapazitäten des Konzerns aus.

Deutlich größere Kraftwerkskapazitäten hat das Unternehmen in Schweden, wo es Wasser-, Atom- und Ölkraftwerke mit insgesamt 4,2 Gigawatt betreibt. Am Montag schloss Uniper mit dem bisherigen Hauptaktionär Fortum eine Vereinbarung, nach der finnische Staatskonzern ein Vorkaufsrecht für das schwedische Wasserkraft- und Kernenergiegeschäft hat, falls Uniper sich davon trennen möchte. Aktuell will Uniper die Kraftwerke allerdings nach eigener Aussage nicht verkaufen.

Maubach betonte die Rolle für die europäische Versorgungssicherheit. „Uniper hat als Dreh- und Angelpunkt des Gas- und Wärmemarkts eine zentrale Bedeutung für die europäische Energiewirtschaft.“ Uniper decke rund ein Drittel der deutschen Gasversorgung ab.

