Gaskonzern Brief an die Bundesregierung: NGOs verlangen radikale Transformation bei Uniper

Nach der Verstaatlichung wird die Zukunft des Gashändlers in der Hand der Bundesregierung liegen. Kritische Fragen stellen den Bund und seinen künftigen Konzern vor ein Dilemma.

„Der neue Großaktionär wird weder Spaß haben an Kernkraftwerken in Schweden, noch begeistert sein über Energieproduktion in Russland, noch über Datteln 4.“ (Foto: AP) Uniper Kohlekraftwerk

Düsseldorf Deutschlands größter Gashändler rückt angesichts der bevorstehenden Verstaatlichung zunehmend in den Fokus kritischer Beobachter. In wenigen Wochen sollen die bestehenden Uniper-Aktionäre bei einer außerplanmäßigen Hauptversammlung einer Übernahme durch den Bund zustimmen.

Jetzt fordern zehn Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner, dass die Bundesregierung Uniper radikal transformiert. In dem Brief, der am Dienstagabend an die Politiker übermittelt wurde und der dem Handelsblatt vorliegt, schreiben Organisationen wie Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und WWF: eine Rettung Unipers müsse „an klare Bedingungen geknüpft sein“.