 Gaskrise: Bund steigt mit 30 Prozent bei Uniper ein

Kanzler Scholz am Mittag in Berlin

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt Wochenlang hat die Bundesregierung an einem Rettungspaket für den Gashändler Uniper gerungen. Jetzt steht die Lösung: Der Staat steigt mit 30 Prozent bei dem Energieversorger ein und stellt 7,7 Milliarden Euro an eigenkapitalähnlichen Mitteln zur Verfügung.

Gleichzeitig sollen die Kreditlinien von bislang zwei Milliarden Euro bei der staatlichen KfW-Bank auf neun Milliarden aufgestockt werden.

Zusätzlich ermöglicht die Bundesregierung es Uniper, die stark gestiegenen Gaspreise weiterzugeben. Über ein Umlage-Verfahren sollen bis zu 90 Prozent der Mehrkosten auf an alle Verbraucher verteilt werden. Die Möglichkeit dafür hat ein neuer Paragraf im Energiesicherungsgesetz (EnSig) geschaffen, den der Bundesrat erst Anfang Juli verabschiedet hatte.

Die Umlage-Lösung soll ab dem 1. Oktober gelten. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz belastet diese Umlage eine vierköpfige Familie mit etwa 200 bis 300 Euro pro Jahr. Scholz informierte am Mittag in Berlin über die Details der Rettung – und ebenfalls geplante Entlastungen, die die Ampel-Koalition für die Bürgerinnen und Bürger plant. „Wir werden das tun was erforderlich ist und solange wie es nötig ist“, sagte der Kanzler.

Überraschend ist, dass der Bund die Hilfen unter anderem daran geknüpft hat, dass Uniper eine laufende Klage gegen die Niederlande zurückzieht. Uniper war vor Gericht gezogen, weil die Niederlande einen Kohleausstiegsplan verabschiedet haben – ohne Entschädigung für die Kohlekonzerne.

Außerdem werden die Dividenden-Zahlungen ausgesetzt solange die Stabilisierungsmaßnahmen in Kraft sind. Auch die Vergütung des Vorstands wird beschränkt. Der Bund bekommt Sitze im Aufsichtsrat von Uniper.

Der größte Gashändler Deutschlands kämpft mit den Folgen des Ukraine-Krieges. Die Drosselung russischer Gas-Lieferungen bringt den Düsseldorfer Konzern in Existenznöte.

Seit Wochen schickt Russland nur noch 40 Prozent der möglichen Liefermengen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 in Richtung Deutschland und Europa. Für Uniper als einen der größten Gazprom-Kunden verschärft sich die Situation damit täglich. Das Unternehmen muss die fehlenden Mengen günstigen Gases aus Russland am Markt teuer zukaufen, um seine Kunden beliefern zu können.

Die Preise kann das Unternehmen aufgrund bestehender Verträge bislang nicht weitergeben. Deswegen zahlt es seit Wochen drauf – bis zu einer Milliarde Euro im Monat. Das soll sich nun mit dem Umlageverfahren als Teil des Rettungspaketes perspektivisch ändern.

So plant der Bund den Einstieg

Bei den eigenkapitalähnlichen Mitteln (Hybridkapital) handelt es sich um ein so genanntes Pflichtwandelinstrument. Das sind festverzinsliche Papiere, die sich zum Ende der Laufzeit automatisch in Aktien wandeln und daher von Ratingagenturen als eigenkapitalähnliches Instrument angesehen werden. Die Ausgabe erfolgt in Tranchen, soweit es der Liquiditätsbedarf der Uniper erfordert. Mehrheitseigner-Fortum kann jedoch jederzeit ein Teil der Papiere vom Staat zurückkaufen, und so immerhin die Hälfte seiner milliardenschweren Stützungsaktion an Uniper zu verrechnen. Fortum hatte Uniper bereits im Januar einen Kredit von acht Milliarden gegeben. Wenn der Bund die Anleihen in Aktien umwandelt, bekommt der Staat die Papiere um 25 bis 50 Prozent günstiger.

Für seine Anteile will der Bund 1,70 pro Aktie zahlen. Bei einer Beteiligung mit 30 Prozent würden so nur knapp 267 Millionen Euro zusammenkommen. Da das bei Weitem nicht ausreicht, soll der Großteil der Hilfe in Hybridkapital fließen, also nicht als direktes Eigenkapital. Das soll den Uniper-Mehrheitseigner Fortum vor einer faktischen Enteignung schützen. Würde die gesamte Hilfe des Bundes in Form von neuen Aktien fließen, würde der Anteil Fortums stark verwässert, und der finnische Konzern käme nur noch auf einen Anteil von wenigen Prozent.

Habeck will Dominoeffekt verhindern

Dass der Konzern staatlich gestützt werden muss und wird, hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schon vor Wochen klar gestellt. Eine Lehman-Situation in der Energiewirtschaft müsse unbedingt verhindert werden, so der Politiker. Die Pleite der US-Bank Lehman Brothers hatte 2008 zu einem Dominoeffekt geführt und die Weltfinanzkrise ausgelöst. Uniper gilt als einer der größten europäischen Gasversorger als systemrelevant. Zu seinen Kunden zählen hunderte von Unternehmen und Stadtwerken.

Schon vor Monaten hatten sich neben Uniper auch der ostdeutsche Braunkohlekonzern Leag, die Essener Steag und die EnBW-Tochter VNG milliardenschwere Kreditoptionen bei der staatlichen KfW-Bank gesichert, um im Falle möglicher Engpässe im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine reagieren zu können.

Der ostdeutsche Gasgroßhändler Verbundnetz Gas (VNG) hat die bestehende Kreditoption bei der KfW laut eigener Aussage bislang zwar noch nicht in Anspruch genommen, sich aber laut Finanzkreisen bereits eine zusätzliche Bürgschaft des Bundes über zwei Milliarden Euro für den Notfall gesichert. Insgesamt würde sich der Betrag nun auf drei Milliarden Euro erhöhen.

