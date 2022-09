Gaskrise „Das Schlimmste steht uns noch bevor“ – Uniper bekommt zusätzliche Milliardenkredite

Noch bevor das staatliche Hilfspaket der Bundesregierung für den Krisenkonzern genehmigt ist, braucht Uniper weiteres Geld. Die KfW erhöht den Kreditrahmen.

Das Düsseldorfer Unternehmen hat langjährige Gaslieferverträge mit dem russischen Energieversorger Gazprom. (Foto: Reuters) Uniper-CEO Klaus-Dieter Maubach

Düsseldorf Der existenzbedrohte deutsche Gaskonzern Uniper erhält von der staatlichen Förderbank KfW höhere Kredite als ursprünglich angenommen. Ein Uniper-Sprecher sagte dem Handelsblatt, die Bank habe eine Ausweitung der bisherigen Kreditlinie um weitere vier Milliarden Euro Anfang der Woche bewilligt.

Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hatte zuvor laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Wochenbeginn am Rande der Branchenkonferenz Gastech in Mailand gesagt: Die Verluste aus der Ersatzbeschaffung für ausbleibende russische Gaslieferungen könnten noch in diesem Monat die Marke von sieben Milliarden Euro erreichen.

Laut Uniper-Chef wurde beim Rettungspaket, das im Juli mit der Bundesregierung vereinbart worden war, ein sogenannter Backstop bei diesem Betrag eingezogen. Nun werden neue Staatshilfen nötig. Er sei ursprünglich davon ausgegangen, dass die Summe von sieben Milliarden Euro erst im vierten Quartal erreicht sein würde. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNBC sagte Maubach: „Das Schlimmste steht uns noch bevor.“

Uniper gehen Staatskredite aus