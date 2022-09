Im Norden geht es um die deutsche Gasversorgung – und die Frage: Wie schnell kann Deutschland bauen, wenn es drauf ankommt? Die kurze Antwort: Schnell. Aber das hat einen Preis.

Die Hoffnungen in der Gaskrise ruhen auf Brunsbüttel. (Foto: dpa (2), Getty Images, Privat) Umweltschützer Norbert Pralow (l.)., Hafen-Manager Frank Schnabel

Brunsbüttel Axel Wendt ist nur einmal in seinem Leben umgezogen – und zwar eine Straße weiter. Der 56-Jährige lebt in einem hier typischen roten Ziegelhaus mit einer Hecke, die seinen Vorgarten vom Bürgersteig trennt. Untypisch ist nur die Lage: Brunsbüttel Süd. Denn eigentlich gilt: In Nord, da schläft, in Süd, da arbeitet man.

Vor seiner Tür hört Wendt das Poltern der Hafenanlage und das Wubbern der Hilfsmotoren, wenn Tanker am Hafen ankommen. „Am Ende hat die Wirtschaft immer einen längeren Arm als die Menschen vor Ort“, sagt Wendt, Vorsitzender des CDU-Ortsbeirates Brunsbüttel Süd.

