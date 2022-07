Gaskrise Wartung von Nord Stream: Muss Deutschland seine Gasspeicher anzapfen?

Düsseldorf Frieren ist in Deutschland praktisch verboten. Das gilt auch in Zeiten des Ukraine-Krieges. Damit die Bundesbürger im Winter genügend Gas zum Heizen haben und die Industrie weiter produzieren kann, haben sich Deutschland und die EU darauf verständigt, dass die Füllstände ihrer Gasspeicher nicht unter bestimmte Werte sinken dürfen.

Deutschland peilt bis 1. August 65 Prozent Füllstand an, EU-weit sollen unterirdische Gasspeicher bis 1. November zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Eigentlich. Doch nun könnte es passieren, dass Europa schon bald an seine Reserven muss, warnen Experten wie der Icis-Energieanalyst Andreas Schröder.

An kritischen Tagen mit besonders hohem Gasbedarf könnten die europäischen Staaten bis zu 0,1 Prozent ihrer Gasspeicher brauchen. Mit anderen Worten: Statt weiter für den Winter einzuspeichern, würden sich die Vorräte schon im Sommer verringern.

Der Grund: Auf der wichtigsten Route für russisches Erdgas nach Deutschland kommt seit diesem Montag nichts mehr an. Die Pipeline Nord Stream 1 wird gewartet – normalerweise ein Routinevorgang, von dem die Öffentlichkeit keine große Notiz nimmt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Die Bundesregierung fürchtet, dass Russland als Reaktion auf die Sanktionen des Westens wegen des Angriffs auf die Ukraine den Gashahn zulässt.

Russland weist den Vorwurf zurück, sein Gas als politisches Druckmittel einzusetzen. Doch es gibt erste Indizien: Anders als in den Vorjahren gleicht der russische Gaskonzern Gazprom diesmal fehlende Mengen nicht über andere Leitungen aus. „Das Nord-Stream-Volumen fehlt uns aktuell vollständig“, sagt Andreas Schröder.

Hitze und Dürre erhöhen den Gasbedarf in Europa

Nur ein kleiner Teil der fehlenden Mengen lasse sich durch größere Importe aus Norwegen und den Niederlanden aufgefangen. Doch das reiche bei weitem nicht, um die mehr als 60 Millionen Kubikmeter Gas zu kompensieren, die Russland zuletzt täglich über Nord Stream 1 geliefert habe, analysiert Schröder. Und das ist nicht alles.

Insgesamt sei Europas Energieversorgung aktuell durch „eine besonders kritische Mischung bedroht“, so Andy Sommer, Team Leader Fundamental Analysis & Modelling beim Schweizer Energiekonzern Axpo Solutions. Dazu zähle auch die bevorstehende Dürre- und Hitzeperiode.

Die führe dazu, dass der Kühlbedarf vor allem in Südeuropa stark zunehme und zugleich Atomkraftwerke potenziell mit weniger Leistung betrieben werden müssten. Wenn aufgrund der Dürre der Pegel von logistisch wichtigen Flüssen wie dem Rhein sinke, könne zudem potenziell weniger Kohle aus Rotterdam zu den Kraftwerken gebracht werden.

Dass der Strombedarf steigen und die Leistung von Atom- und Kohlekraftwerken gesenkt werden könnte, sei eine ungünstige Situation: Bald müssten die Gaskraftwerke verstärkt zum Einsatz kommen, warnt Axpo-Analyst Andy Sommer.

Europa brauche jetzt schon im Sommer mehr Gas als in anderen Jahren. Denn wegen der bevorstehenden Dürre- und Hitzeperiode steigt der Kühlbedarf. Zugleich müssten bei sehr hohen Temperaturen Atomkraftwerke ihre Leistung herunterfahren.

Wenn außerdem noch der Pegel von logistisch wichtigen Flüssen wie dem Rhein sinke, könne weniger Kohle aus Rotterdam zu den Kraftwerken gebracht werden. „All das steigert die Nachfrage nach Gas, auch für die Verstromung“, so Sommer. Damit würde genau das eintreten, was Energieminister Robert Habeck unbedingt verhindern will.

„Ein bis zwei Prozentpunkte weniger Füllstand wären verkraftbar“

Die europäischen Gasspeicher sind aktuell sehr unterschiedlich gefüllt (siehe Grafik). Laut Andreas Schröder von Icis hätten die EU-Staaten einen gewissen Spielraum bei ihren Vorräten: „Ein bis zwei Prozentpunkte weniger Füllstand wären noch verkraftbar.“ Eine solche Entnahme könne zeitnah wieder ausgeglichen werden, „aber danach wird es brenzlig“.

Der Experte hofft, dass sich die Mitgliedsländer auf „eine gewisse Nachbarschaftshilfe“ verlassen können, wenn der Worst Case eintrete. Mit diesem Szenario meinen Marktbeobachter, dass Russland den Lieferstopp auch nach dem 21. Juli fortsetzt.

Einige Analysten gehen davon aus, dass Gazprom die Lieferungen über die Ostseepipeline ab 21. Juli zumindest wieder auf dem Niveau vor der Wartung aufnehmen wird. „Für Putin ist es aus ökonomischer Sicht besser, ein reduziertes Volumen zu einem höheren Preis zu liefern. Gar nichts zu liefern bringt ihm aber nichts“, sagt Schröder.

Diese Annahme sei aber „eine Unterstellung mit viel Risiko“. Die Unsicherheiten für die Zeit nach der Wartung würden derzeit am Gasmarkt eingepreist.

