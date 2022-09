Was eigentlich der Vorbeugung dient, könnte in diesem Winter für viele Menschen zum Problem werden. Ein kleines Ventil könnte im Winter für großen Ärger sorgen.

Düsseldorf Es ist das Schreckensszenario für Millionen Haushalte im bevorstehenden Winter: Weil nicht mehr genügend Gas verfügbar ist, fällt die Heizung aus.

Schuld könnte ein Sicherheitsventil sein, das in jedem heimischen Gasnetz verbaut ist. Die sogenannte Gasmangelsicherung schließt bei zu geringem Druck – und stellt die Heizung dadurch ab.

Denn Gasleitungen funktionieren ähnlich wie Wasserleitungen: Nur wenn der Druck groß genug ist, kommt bei jedem etwas an.

Was eigentlich der Vorbeugung dient, könnte in diesem Winter für viele Menschen zum Problem werden. In vielen Fällen kann nur Fachpersonal das Ventil wieder öffnen, damit das Gas wieder fließt – wenn denn genug da ist. Schließen zudem Sicherheitsventile in ganzen Straßenzügen oder gar Stadtteilen, dürften die Handwerker kaum hinterherkommen.

