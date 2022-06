Gaspreise Verbraucherzentrale warnt vor „bösem Erwachen" im Winter – und rät zum Gassparen

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen begrüßt die Pläne zum Gassparen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). „Der Weckruf kommt genau richtig“, sagte Udo Sieverding, Bereichsleiter Energie, dem Handelsblatt.

Er finde es gut, dass Habeck eine Kampagne angestoßen habe, damit alle mit anpackten. Zwar sei der private Gasverbrauch im Sommer niedriger als im Herbst und Winter. Doch im Durchschnitt könne jeder Haushalt mit ein bisschen Anstrengung pro Jahr zehn Prozent beim Gasverbrauch einsparen, so Sieverding.

Angesichts der reduzierten Liefermengen von Gas aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1 sind verschiedene Maßnahmen zur Senkung des Gasverbrauchs im Gespräch. Der größte Teil der Verantwortung liege bei Gaskraftwerksbetreibern und in der Industrie, betonte Verbraucherschützer Sieverding. Haushalte am Existenzminimum seien womöglich nicht in der Lage, die teils kostspieligen Spartipps zu nutzen. Aber: „Alles, was geht, sollte man jetzt unbedingt machen“, fordert Sieverding.

Auch wenn im Sommer nicht geheizt wird, können Privathaushalte viel unternehmen, um ihren Gasverbrauch zu reduzieren. So können Verbraucher ihren Stromverbrauch reduzieren und so indirekt dazu beitragen, dass in Gaskraftwerken weniger Gas zur Stromerzeugung eingesetzt werden muss.

Andererseits gibt es eine Reihe von kleinen Sparmaßnahmen, die im Sommer umgesetzt werden können, um besser für die kälteren Jahreszeiten gewappnet zu sein. „Wer jetzt nichts tut, wird sich darüber im Winter vielleicht ärgern“, meint Verbraucherschützer Sieverding. Denn im nächsten Winter werde es „richtig teuer werden, möglicherweise mit einer Mangellage“.

Ein wichtiger Schritt sei, ältere Heizungen manuell auf Sommerbetrieb umzustellen. „Besonders Vermieter vergessen das schon mal“, so Sieverding.

Wer eine Installateurin oder einen Installateur organisieren könne, solle sich auch um einen hydraulischen Abgleich der Heizung kümmern. Dieser sorge dafür, dass die richtige Wassermenge durch alle Heizkörper fließen kann. Denn bei vielen Heizungen sei die Zirkulation nicht optimal eingestellt.

Frühzeitig für den nächsten Winter vorbereiten

Beim Stromsparen gehe es weniger darum, das Licht auszuschalten, denn die Beleuchtung habe im Schnitt nur einen geringen Anteil an der Stromrechnung. Wichtiger sei etwa die technische Ausstattung des Haushalts, also sparsamere Kühlschränke, Waschmaschinen oder Gefriertruhen. Solche Investitionen könnten sich viele Haushalte aber nicht so einfach leisten.

Es gebe auch niedrigschwelligere Optionen zur Senkung des Gasverbrauchs in der Heizperiode. So müssten alte Thermostate ausgetauscht werden, da sich mit elektronischen Thermostaten effizienter die Heizung regulieren lasse, so der Verbraucherschützer.

Ein Problem seien zudem ungedämmte Heizungsrohre im Keller. Liege das Untergeschoss außerhalb der Heizfläche, werde der Keller damit unnötig aufgeheizt, so Sieverding. Der Energieexperte rät Haushalten dazu, die Rohre dort selbst zu dämmen. Auch das Dämmen der Kellerdecke sei eine sinnvolle Maßnahme.

Noch hätten die Verbraucher für solche Maßnahmen ausreichend Zeit, mahnt Sieverding. Und diese Schritte seien noch moderat, verglichen mit einer ernsteren Situation. Im Falle einer Gasnotlage kämen andere Maßnahmen ins Spiel, die sich jetzt noch niemand vorstellen wolle.

Dann wäre beispielsweise eine Vorgabe zum Heizen bis höchstens 20 Grad denkbar. Um solch strengen Maßnahmen zuvorzukommen und sich eine böse Überraschung im Winter zu ersparen, sollten Verbraucher im eigenen Zuhause jetzt aktiv werden, rät Sieverding.

