Gasverbrauch Verbraucherzentrale warnt vor „bösem Erwachen" im Winter – und rät zum Gas sparen

Weil Russland immer weniger Gas liefert, raten Verbraucherschützer auch Privathaushalten zum Sparen. Auch im Sommer lässt sich der Gasverbrauch reduzieren. Einige Tipps.

Auch über Haushaltsgeräte lässt sich der Gasverbrauch im Sommer reduzieren. (Foto: dpa) Voller Kühlschrank

Düsseldorf Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen begrüßt die Pläne zum Sparen von Gas von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). „Der Weckruf kommt genau richtig“, sagte Udo Sieverding, Bereichsleiter Energie, dem Handelsblatt.

Er finde es gut, dass Habeck eine Kampagne angestoßen habe, damit alle mit anpacken. Zwar sei der private Gasverbrauch im Sommer niedriger als im Herbst und Winter. Doch im Durchschnitt könne jeder Haushalt mit ein bisschen Anstrengung pro Jahr zehn Prozent beim Gasverbrauch einsparen, so Sieverding.

Angesichts der reduzierten Liefermengen von Gas aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1 sind verschiedene Maßnahmen zur Senkung des Gasverbrauchs im Gespräch. Der größte Teil der Verantwortung liege bei Gaskraftwerks-Betreibern und in der Industrie, betonte Verbraucherschützer Sieverding. Haushalte am Existenzminimum seien womöglich nicht in der Lage, die teils kostspieligen Möglichkeiten Spar-Tipps zu nutzen. Aber: „Alles, was geht, sollte man jetzt unbedingt machen“, fordert Sieverding.

Wie können private Haushalte Gas sparen?