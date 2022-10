Gasverbrauch Wie lange reicht das Gas? Wetterinstitute veröffentlichen Winterprognosen

Düsseldorf Pünktlich zur kalten Jahreszeit sind die deutschen Gasspeicher voll. Ihr Füllstand liegt bei mehr als 95 Prozent. Aber bringen sie uns auch über den Winter? Das hänge von mehreren Faktoren ab, heißt es immer wieder. Der naheliegendste: das Wetter.

Wie hart der Winter wird, sagen Meteorologen dieser Tage mit frühen Langzeitmodellen voraus. Je später im Jahr sie veröffentlicht werden, umso akkurater sind sie. Ab Oktober sind jedoch erste Ausblicke möglich. Diverse Institute veröffentlichen Prognosen für Temperaturen, Windstärken – und deren Implikationen auf die Energieversorgung im Winter.

Eine wichtige Orientierung liefert etwa der Copernicus Climate Change Services der Europäischen Union. Dessen am Donnerstag veröffentlichte Prognose bündelt die Vorhersagen verschiedener Wetterdienste, darunter der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Ausblicke klingen zunächst beruhigend.

Die stellvertretende Direktorin des Copernicus Climate Change Services, Samantha Burgess, sagt: „Die warmen Meeresbedingungen und die beobachteten Trends zu milderen Wintern in Europa lassen vermuten, dass der Winter insgesamt milder ausfallen könnte als im Schnitt der vergangenen Jahre.“

Allerdings ist nicht nur die Durchschnittstemperatur ausschlaggebend für eine sichere Energieversorgung im Winter. Die Modelle der Klimainstitute sprechen laut Samantha Burgess für höhere Chancen auf ruhiges und trockenes Wetter als in einem normalen Jahr, vor allem in der ersten Winterhälfte. Das ist für den Gasverbrauch nicht so gut, wie es sich anhört.

Windkraft: Entscheidender Faktor für den Verbrauch von Gas

Der Energie- und Meteorologieexperte Klaas Dozeman vom Analysehaus Brainchild Commodity Intelligence sagt: „Eine ruhige erste Winterhälfte würde die Gasverstromung stark befördern.“ Es würde also besonders viel Gas in Kraftwerken verfeuert, um Strom zu generieren – weil bei ruhigem Wetter zu wenig Windstrom vorhanden ist.

Dozeman sagt: „An einem windarmen Tag hat Deutschland nur eine Winderzeugungskapazität von fünf Gigawatt, während windige Tage bis zu 40 Gigawatt bringen können.“ Windkraft kann je nach Wetterlage mehr als die Hälfte des deutschen Stromverbrauchs bedienen – aber auch so gut wie nichts. Obwohl die Menschen an windigen Tagen etwas mehr heizen müssen, kann Wind also helfen, den Gasverbrauch zu senken.

Gasspeicher: Kalter Winter könnte Gasvorrat vollständig aufbrauchen

Für die Füllstände der deutschen Gasspeicher wäre ein Winter, wie ihn viele Wettermodelle derzeit prognostizieren, dennoch verhältnismäßig gut. Das zeigen Schätzungen von Energie-Analysten der US-Bank JP Morgan.

Unter der Annahme, dass weiterhin russisches Gas durch die Ukraine nach Europa gelangt, erwarten die Analysten, dass die europäischen Gasspeicher bei einem normalen Winterwetter im März noch zu 35 Prozent gefüllt sind. Bei einem kalten Winter rechnen sie lediglich mit 15 Prozent Füllstand im März. Sollten auch die Gaslieferungen per Leitungen durch die Ukraine versiegen, könnten die Füllstände gar auf ein Prozent sinken.

JP-Morgan-Analyst Vincent Ayral sagt: „Wir glauben, dass volle Gasspeicher und eine Nachfragereduktion Europa durch den Winter helfen sollten. Allerdings könnten ein kalter Winter oder weitere Probleme auf der Versorgungsseite zu Pflicht-Drosselungen des Gasverbrauchs in Europa führen – insbesondere in Deutschland, das besonders stark von russischem Gas abhängig ist.“

LNG: Zu wenig Angebot für den weltweiten Bedarf an Gas

Ein wichtiger Faktor für die europäische Gasversorgung ist zudem die weltweite Verfügbarkeit von sogenanntem LNG – verflüssigtem Erdgas, das per Schiff transportiert werden kann und deshalb nicht von Pipelines abhängt. Wie viel LNG es zu welchem Preis zu kaufen gibt, hängt auch davon ab, wie viel Asien gerade nachfragt. Ist es in China, Indien oder Japan besonders kalt, steigt auch die dortige Nachfrage nach LNG.

>> Lesen Sie auch: Die Nord-Stream-2-Mär: Olaf Scholz setzte sich lange für die Pipeline ein

Derzeit wirken andere Faktoren allerdings stärker auf die asiatische LNG-Nachfrage. Der Gasexperte Andreas Schröder vom Marktforschungsunternehmen ICIS sagt: „In der aktuellen Lage hilft es, dass China derzeit 20 Prozent weniger LNG importiert als in den Vorjahren.“ Das liege am geringeren Gasverbrauch durch Covid-Lockdowns, aber auch an den extrem hohen Gaspreisen.

Mit Blick auf die kommenden Monate sagt Schröder: „Unsere derzeitigen globalen LNG-Marktprognosen deuten darauf hin, dass wir weiterhin einen knappen Markt haben, bei dem das Angebot in vielen Monaten nicht die Weltnachfrage abdecken kann.“

Hoher Gaspreis: Gasmangellage verschärft wirtschaftliche Probleme

Bislang stellt Deutschland mit Staatsmilliarden sicher, dass so viel Gas wie möglich für alle Eventualitäten des Winters eingespeichert wird. Doch kalte und windstille Monate wären nicht nur ein Problem für die tatsächlichen Gasbestände – auch der Gaspreis gefährdet das Wohlergehen der Bevölkerung. Und der ist auch wegen der teuren Staatseinkäufe von Gas extrem hoch.

In der kalten Jahreszeit dürfte das so weitergehen. Schröder sagt: „Der Winter 2022/2023 wird noch mal richtig teuer.“ Das zeigt auch ein Überblick über die Terminmarktpreise von ICIS: In den Monaten Dezember bis März liegt der Gaspreis dort durchgehend bei mehr als 170 Euro pro Megawattstunde.

Auf dem Höhepunkt der bisherigen Preis-Aufwärtsspirale Ende August 2022 lag der Gaspreis zwar schon einmal weit über 300 Euro. In den vergangenen Jahren kostete eine Megawattstunde Gas allerdings nur zwischen zehn und 20 Euro.

Während verbrauchte Gasmengen vom tatsächlichen Wetter abhängen, reagieren Gaspreise zum Teil schon auf Wettervorhersagen. Selbst wenn diese sich im Nachhinein als falsch herausstellen, können Prognosen die Börsenpreise nach oben treiben – Kälte oder nicht.

