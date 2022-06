Gasversorgung Deutsche Gasspeicher sind schon wieder zur Hälfte gefüllt

Düsseldorf Die Gasspeicher in Deutschland sind schon wieder zur Hälfte gefüllt. Am Sonntag wies der Verband Gas Infrastructure Europe (GIE) für Deutschland einen Füllstand von 50,08 Prozent aus. Am 18. März waren die Speicher noch bis auf 24,19 Prozent geleert.

Nach Ende der Heizperiode Ende März begannen die deutschen Gasimporteure aber unter Hochdruck die unter- und oberirdischen Speicher wegen der Spannungen mit Russland mit Gas zu befüllen, um sich entweder für einen Stopp russischer Gaslieferungen im Zuge des Ukrainekonfliktes oder einen Boykott durch die EU-Kommission zu wappnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurde die 50-Prozent-Marke erst am 1. August übersprungen.

Damals füllten sich die Speicher aber auch nur schleppend, weil der russische Gazprom-Konzern in seinen Speicher im niedersächsischen Rehden nur wenig Gas einlagerte und Anfang Oktober waren die Speicher auch nur zu rund 70 Prozent gefüllt.

2020 waren es 95 Prozent. Dieses Niveau soll dieses Jahr wieder erreicht werden. Und beim aktuellen Tempo dürfte das auch gelingen. In den vergangenen Tagen wurden im Schnitt knapp unter 1100 Gigawattstunden (GWh) pro Tag eingespeichert. Das dürfte reichen, um bis Anfang Oktober die Kapazität in den deutschen Gasspeichern von 230.000 GWh knapp zu befüllen.

Das dann eingelagerte Gas würde reichen, den Jahresbedarf Deutschlands zu knapp einem Viertel zu decken. Gleichzeitig bemühen sich Bundesregierung und Gasimporteure um Alternativen von russischem Gas – vor allem LNG, verflüssigtes Gas.

Deutschland verfügt nach den USA, der Ukraine und Russland über die viertgrößten Kapazitäten zum Lagern von Gas und ein Viertel der EU-Kapazitäten. Oberirdische Anlagen machen dabei nur einen kleinen Teil aus. Überwiegend wird Gas in natürlichen Lagerstätten eingelagert beispielsweise in Hohlräumen in Salzstöcken oder ehemaligen Gas- und Ölfeldern.

Für die Speicher braucht Deutschland russisches Gas

Damit die Speicher zu Beginn der Heizperiode weitgehend gefüllt sind, ist Deutschland aber auch weiter auf Gaslieferungen aus Russland angewiesen. Noch können die Energieunternehmen wie Uniper und RWE den Gasfluss aufrecht erhalten. Zuletzt wurde darum gebangt, weil Russland auf eine Bezahlung in Rubel bestand, das aber gegen die EU-Sanktionen verstoßen könnte.

Inzwischen wurde aber ein Mechanismus gefunden, der offenbar beiden Vorgaben – denen Russlands und denen der EU – gerecht wird. Die europäischen Unternehmen überweisen in Euro Geld auf Konten bei der russischen Gazprombank. Die Bank tauscht dieses Geld von Euro in Rubel um und überweist es dann auf das eigentliche Geschäftskonto.

In der vergangenen Woche teilten Uniper und RWE mit, dass sie ihre im Mai fälligen Rechnungen so bezahlt haben. Uniper zahle in Euro im Einklang mit dem neuen Zahlungsmechanismus, handle sanktionskonform und könne weiterhin eine fristgerechte Vertragserfüllung gewährleisten, bestätigte ein Sprecher des Unternehmens. Das Vorgehen sei so im Vorfeld mit der Bundesregierung abgestimmt worden und folge den entsprechenden EU-Leitlinien.

